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Лена Летучая встала грудью на защиту природы России

Сегодня, 15:56
Продюсер и светская львица Лена Летучая запускает новую программу под названием "Без мусора в голове".

Лена Летучая встала грудью на защиту природы России
Премьера состоится завтра, 29 сентября, в 11.10 на Первом канале.

Если раньше Лена ходила по ресторанам и столовым, проверяя качество пищи, то теперь она будет следить за Камазами, которые пытаются свалить мусор в не предназначенных для этого местах.



Лена, как всегда, смело лезет на амбразуру и в салон рабочей машины, чтобы не дать уехать тем, кто нарушает закон.

← Елена Летучая готова продать свое нижнее белье

Ключевые слова: Лена Летучая

Количество просмотров: 1 300
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/elenapegas

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