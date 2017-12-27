Премьера состоится завтра, 29 сентября, в 11.10 на Первом канале.
Если раньше Лена ходила по ресторанам и столовым, проверяя качество пищи, то теперь она будет следить за Камазами, которые пытаются свалить мусор в не предназначенных для этого местах.
Лена, как всегда, смело лезет на амбразуру и в салон рабочей машины, чтобы не дать уехать тем, кто нарушает закон.
Лена Летучая встала грудью на защиту природы России
Сегодня, 15:56
Продюсер и светская львица Лена Летучая запускает новую программу под названием "Без мусора в голове".
← Елена Летучая готова продать свое нижнее белье
Ключевые слова: Лена Летучая
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Количество просмотров: 1 300
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/elenapegas
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Автор фото: instagram.com/elenapegas
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