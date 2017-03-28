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Анфису Чехову заметили в отеле вместе с любовником

Сегодня, 11:05
Анфиса Чехова наслаждается жизнью незамужней женщины и регулярно меняет любовников.

Анфису Чехову заметили в отеле вместе с любовником
В начале этого года www.paparazzi.ru писали о её интрижке с тренером по йоге Андреем Груниным. Тогда Андрей сам разместил в своем
инстаграм фото с Анфисой, а в переписке с большим другом Чеховой Эдуардом Демченко, известным, как доктор Эд, подтвердил, что уже не раз ночевал у неё.

Анфису Чехову заметили в отеле вместе с любовником


Ну, а сейчас Анфиса встречается с экономистом Денисом Савицким. Денис родом из Житомира и младше Анфисы на 7 лет. Сейчас он живет в Америке и до последнего времени считалось, что он в отношениях с дизайнером Яной Черновой.

По данным www.paparazzi.ru, их роман подтвердился после того, как Анфису заметили в отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya, где проживал Денис. По некоторым данным Анфиса провела там с Савицким несколько ночей.

Как не странно, но познакомил пару все тот же Эдуард Демченко. Случилось это еще в ту пору, когда Анфиса состояла в законном браке с Гурамом Библишвили, но, как видно, уже посматривала на сторону.

Анфису Чехову заметили в отеле вместе с любовником



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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 5 122
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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