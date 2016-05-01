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Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов

Вчера, 13:31
Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мария Погребняк и еще десятки популярных в инсаграме персон регулярно становятся участниками всевозможных розыгрышей среди подписчиков.аферы.

Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов
Об этом писалось уже много раз и суть всего происходящего одна – продать блогерам подписчиков, а за это, этим самым потенциальным подписчикам обещают ценные призы, включая роскошные автомобили.

До этого момента на эти конкурсы жаловались только сами блогеры, которые недополучали подписчиков. Так недавно поднялась шумиха вокруг Ольги Бузовой, а некоторые СМИ уже предрекли ей тюремный срок до 6 лет.

Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов


А, накануне, , как пишут папарацци.ру, на организаторов конкурса пожаловалась Мария Погребняк, которая должна была выступить в качестве «локомотива» одного из розыгрышей.
По условиям договора Мария должна была «продать» 20 000 своих подписчиков, опубликовав несколько постов о конкурсе.
Мария разумно предположила, что не сможет гарантировать такое количество, но организаторы успокоили её сказав, что решат проблему. Погребняк успокоилась, но попросила передать Айфоны, которые и были призами, ей, чтобы она лично подарила их победителям.

В результате в коробках, которые она торжественно вручила, оказались обыкновенные батарейки.

- Меня опозорили перед моими дорогими подписчиками, с которыми я лично встретилась, чтобы осчастливить их. Я — многодетная мама, я знаю, что это такое, когда тебя ждет подарок», — заявила Погребняк и отправилась за помощью к Кате Гордон.

Так что, теперь Катя займестся этим делом, а заодно она пообещала ознакомиться с ситуацией вокруг Ольги Бузовой. И если там не подарили обещанный мерседес, то организаторов может ждать наказание. Ну, а если подарили, то возможно все ограничится возвратом денег блогерам, выступившим спонсорами, которые недополучили своих подписчиков.

Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов

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Ключевые слова: Мария Погребняк, Катя Гордон, Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 289
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мария Погребняк и еще десятки популярных в инсаграме персон регулярно становятся участниками всевозможных розыгрышей среди подписчиков.аферы.
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