Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов

До этого момента на эти конкурсы жаловались только сами блогеры, которые недополучали подписчиков. Так недавно поднялась шумиха вокруг Ольги Бузовой, а некоторые СМИ уже предрекли ей тюремный срок до 6 лет.
А, накануне, , как пишут папарацци.ру, на организаторов конкурса пожаловалась Мария Погребняк, которая должна была выступить в качестве «локомотива» одного из розыгрышей.
По условиям договора Мария должна была «продать» 20 000 своих подписчиков, опубликовав несколько постов о конкурсе.
Мария разумно предположила, что не сможет гарантировать такое количество, но организаторы успокоили её сказав, что решат проблему. Погребняк успокоилась, но попросила передать Айфоны, которые и были призами, ей, чтобы она лично подарила их победителям.
В результате в коробках, которые она торжественно вручила, оказались обыкновенные батарейки.
- Меня опозорили перед моими дорогими подписчиками, с которыми я лично встретилась, чтобы осчастливить их. Я — многодетная мама, я знаю, что это такое, когда тебя ждет подарок», — заявила Погребняк и отправилась за помощью к Кате Гордон.
Так что, теперь Катя займестся этим делом, а заодно она пообещала ознакомиться с ситуацией вокруг Ольги Бузовой. И если там не подарили обещанный мерседес, то организаторов может ждать наказание. Ну, а если подарили, то возможно все ограничится возвратом денег блогерам, выступившим спонсорами, которые недополучили своих подписчиков.