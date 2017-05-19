Эмма Стоун поведала о своей болезни

Многие знаменитости не скрывают своих психологических проблем - например, актриса Кэтрин Зета-Джонс борется с биполярным расстройством личности. На днях свою тайну раскрыла и 29-летняя звезда Эмма Стоун. Выяснилось, что с раннего возраста она страдает от панических атак и постоянной тревоги.Будучи ещё ребенком, Эмма впервые испытала приступ паники - она была в гостях, и вдруг ощутила, что весь дом горит и все вот-вот погибнут, хоть огня не было и в помине. Постоянная тревога вызвала бессонницу. Подавить болезнь Стоун помогла её профессия: "Я научилась переносить свои страхи и сильные эмоции в моих персонажей, таким образом пустив эту негативную энергию в полезное для меня русло. Мир жесток, и когда у вас депрессия, вы должны быть сильными вдвойне, чтобы не позволить ему сломать вас" - рассказала актриса.