Будучи ещё ребенком, Эмма впервые испытала приступ паники - она была в гостях, и вдруг ощутила, что весь дом горит и все вот-вот погибнут, хоть огня не было и в помине. Постоянная тревога вызвала бессонницу. Подавить болезнь Стоун помогла её профессия: "Я научилась переносить свои страхи и сильные эмоции в моих персонажей, таким образом пустив эту негативную энергию в полезное для меня русло. Мир жесток, и когда у вас депрессия, вы должны быть сильными вдвойне, чтобы не позволить ему сломать вас" - рассказала актриса.
Эмма Стоун поведала о своей болезни
Вчера, 22:34
Популярная актриса Эмма Стоун призналась в заболевании, с которым борется с детства.
Многие знаменитости не скрывают своих психологических проблем - например, актриса Кэтрин Зета-Джонс борется с биполярным расстройством личности. На днях свою тайну раскрыла и 29-летняя звезда Эмма Стоун. Выяснилось, что с раннего возраста она страдает от панических атак и постоянной тревоги.
Будучи ещё ребенком, Эмма впервые испытала приступ паники - она была в гостях, и вдруг ощутила, что весь дом горит и все вот-вот погибнут, хоть огня не было и в помине. Постоянная тревога вызвала бессонницу. Подавить болезнь Стоун помогла её профессия: "Я научилась переносить свои страхи и сильные эмоции в моих персонажей, таким образом пустив эту негативную энергию в полезное для меня русло. Мир жесток, и когда у вас депрессия, вы должны быть сильными вдвойне, чтобы не позволить ему сломать вас" - рассказала актриса.
Будучи ещё ребенком, Эмма впервые испытала приступ паники - она была в гостях, и вдруг ощутила, что весь дом горит и все вот-вот погибнут, хоть огня не было и в помине. Постоянная тревога вызвала бессонницу. Подавить болезнь Стоун помогла её профессия: "Я научилась переносить свои страхи и сильные эмоции в моих персонажей, таким образом пустив эту негативную энергию в полезное для меня русло. Мир жесток, и когда у вас депрессия, вы должны быть сильными вдвойне, чтобы не позволить ему сломать вас" - рассказала актриса.
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Ключевые слова: Эмма Стоун
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Количество просмотров: 2 223
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: eonline.com, time.com, thewrap.com, people.com
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Автор фото: eonline.com, time.com, thewrap.com, people.com
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