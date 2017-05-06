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Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес

Сегодня, 11:03
30 сентября в концертном зале "Crocus city hall" прошло грандиозное мероприятие "VI реальная премия Russian Music Box-2018".

Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес
Красная Ковровая дорожка пестрила звёздами, которые как всегда удивили зрителей своими нарядами, а само шоу выдалось масштабным, зрелищным и полным сюрпризов. Несмотря на скандал, разразившийся накануне самой премии, многие артисты и именитые гости проигнорировали запрет появляться на премии, и пришли очаровывать собой зрителя. Среди селебрити блистала певица Лолита, Ольга Бузова, получив приз сразу в нескольких номинациях. Валерия, Жасмин, Сергей Зверев, Олег Газманов, Ирина Салтыкова и многие другие именитые звезды, а также новички музыкальной индустрии.

Известный российский звёздный нутрициолог Ирина Писарева, с недавних пор, обладающая не только отечественным титулом «Мисс Федерация 2018», но и международным, завоевав победу в Монте-Карло "Мисс Монако 2018", решила взять новую высоту, но уже не в качестве модели, а певицы.

Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес


Теперь под псевдонимом IRISHA, молодая и амбициозная девушка готова встать на вершину музыкального Олимпа. Во время красной дорожки премии "Russian Music Box-2018" , IRISHA появилась в шикарном костюме-платье от звёздного дизайнера "Sumara" , в котором свела с ума дизайнеров и привлекла внимание всех СМИ своей красотой и элегантностью.

"Мой девиз: идти только вперёд и не перед чем не останавливаться", - сказала певица.

Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес


Напомним, буквально недавно IRISHA записала свой трек «Ранена» и уже в ближайшее время обещает презентацию клипа. Ну что ж, нам остаётся только пожелать удачи начинающей звезде и следить за тем, как будет развиваться её карьера.

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Ключевые слова: Ирина Писарева

Количество просмотров: 3 822
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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