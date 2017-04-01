Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов

Сегодня, 15:21
На днях, в башне «Империя» делового центра Москва-Сити прошла VIP-вечеринка «Private Гульбище», главной темой которой стал батл: рэпер Джарахов vs Баба Яга и ее внучки – близняшки Катя и Волга Король.

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов
Конечно, эта схватка носила боле миролюбивый и развлекательный характер, чем у Оксимирона и Гнойного, но зрителям запомнилась.
Стоит напомнить, что дебютный альбом Джарахова двое суток продержался на первом месте топ-чарта ITunes, а клипы видеоблогера собирают по 30 млн просмотров. И если Джарахов и рэп – понятия неразделимые, то от сказочной старушки такой стиль точно не ожидаешь, и, как оказалось, напрасно.

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов


Баба Яга развеяла все сомнения публики: поначалу размявшись и исполнив несколько русских народных песен, она презентовала всем собравшимся гостям свой новый рэп-трек - RUSSIANSUPERHERO, в котором есть слова «быть бабой с бородавкой лучше, чем быть бабой с бородой» (кстати, на вечеринку Джарахов пришел с аккуратной бородкой, но это, мы уверены, всего лишь совпадение).

Собственно, рэп-баттл был не только между двумя исполнителями, но и между культурами: если Джарахов пришел в футболке с надписью «NASA» и изображением американского флага, то Бабу Ягу упрекнуть в любви к чужой земле довольно сложно: ведь она настоящая, народная бабуля – русский супергерой!

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов


В целом, вечеринка прошла в очень теплой и дружеской атмосфере: Джарахов отдал должное способностям Бабы Яги, отметив, что на сцене она держится лучше его, а Баба Яга, в свою очередь, отдала должное пирожкам на фуршете (правда, заявив, что она их готовит лучше).

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов


Самый удачливый гость вечеринки кроме позитивных впечатлений от баттла, получил также и классный подарок от организаторов мероприятия – электровелосипед.

Ну, и нельзя не отметить, что тусовку не обделил своим вниманием человек, знающий толк в рэпе и ставший знаменитым после выпуска хита «Черный бумер» - Серега.

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов

← Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес

Ключевые слова: Баба Яга, BabaYaga, Катя Король, Волга Король, Джарахов

Количество просмотров: 1 573
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Баба Яга оказалась круче Ольги Бузовой
Русская Баба Яга со своими внучками Катей и Волгой Король произвели фурор на выставке в Китае
Oxxxymiron может нарваться на батл Бабой Ягой
Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"
Самое популярное за неделю

На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов На днях, в башне «Империя» делового центра Москва-Сити прошла VIP-вечеринка «Private Гульбище», главной темой которой стал батл: рэпер Джарахов vs Баба Яга и ее внучки – близняшки Катя и Волга Король.
Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес 30 сентября в концертном зале "Crocus city hall" прошло грандиозное мероприятие "VI реальная премия Russian Music Box-2018".
В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности Накануне, Андреем Малаховым была озвучена еще одна жуткая история о том, как Дарью Друзьяк чуть не изнасиловали в Турции.
Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца Супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева испытывает проблемы в браке.
Мария Шарапова показала фигуру в бикини Теннисистка Мария Шарапова наслаждается отпуском и публикует снимки.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.