На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов

Конечно, эта схватка носила боле миролюбивый и развлекательный характер, чем у Оксимирона и Гнойного, но зрителям запомнилась.Стоит напомнить, что дебютный альбом Джарахова двое суток продержался на первом месте топ-чарта ITunes, а клипы видеоблогера собирают по 30 млн просмотров. И если Джарахов и рэп – понятия неразделимые, то от сказочной старушки такой стиль точно не ожидаешь, и, как оказалось, напрасно.Баба Яга развеяла все сомнения публики: поначалу размявшись и исполнив несколько русских народных песен, она презентовала всем собравшимся гостям свой новый рэп-трек - RUSSIANSUPERHERO, в котором есть слова «быть бабой с бородавкой лучше, чем быть бабой с бородой» (кстати, на вечеринку Джарахов пришел с аккуратной бородкой, но это, мы уверены, всего лишь совпадение).Собственно, рэп-баттл был не только между двумя исполнителями, но и между культурами: если Джарахов пришел в футболке с надписью «NASA» и изображением американского флага, то Бабу Ягу упрекнуть в любви к чужой земле довольно сложно: ведь она настоящая, народная бабуля – русский супергерой!В целом, вечеринка прошла в очень теплой и дружеской атмосфере: Джарахов отдал должное способностям Бабы Яги, отметив, что на сцене она держится лучше его, а Баба Яга, в свою очередь, отдала должное пирожкам на фуршете (правда, заявив, что она их готовит лучше).Самый удачливый гость вечеринки кроме позитивных впечатлений от баттла, получил также и классный подарок от организаторов мероприятия – электровелосипед.Ну, и нельзя не отметить, что тусовку не обделил своим вниманием человек, знающий толк в рэпе и ставший знаменитым после выпуска хита «Черный бумер» - Серега.