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Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг

Сегодня, 11:23
Это благотворительное мероприятия, иннициированное родителями Жанны Фриске, проходит уже в третий раз и, надо признать, что особой популярностью никогда не пользовалось.

Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг
Как пишут папарацци.ру, одним из организаторов этого действа является подзабытый певец Саша Попов. Не так давно он записал вместе с Натальей Фриске песню и теперь старается пиарить это, где только можно.

Так вот, сразу по окончании мероприятия, Попов разразился обвинениями в адрес многих артистов, отказавшихся выступить.

- Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье. От группы «Блестящие» мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей, - высказался Попов.

Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг


Вот только Попов забыл, что это мероприятие заявлено, как благотворительное, где средства пойдут на помощь нуждающимся детям, а родители Жанны Фриске серьезно подмочили себе репутации в разборках с Русфондом.

Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг

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Ключевые слова: Саша Попов, Наталья Фриске, Ольга Орлова, Анна Семенович

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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