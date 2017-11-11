Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг

Так вот, сразу по окончании мероприятия, Попов разразился обвинениями в адрес многих артистов, отказавшихся выступить.
- Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье. От группы «Блестящие» мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей, - высказался Попов.
Вот только Попов забыл, что это мероприятие заявлено, как благотворительное, где средства пойдут на помощь нуждающимся детям, а родители Жанны Фриске серьезно подмочили себе репутации в разборках с Русфондом.