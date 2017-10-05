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Анастасия Решетова дебютировала, как певица

Сегодня, 09:54
Вопрос о беременности подруги Тимати Анастасии Решетовой пока остается открытым, а вот о Решетовой, как о певице уже можно говорить.

Анастасия Решетова дебютировала, как певица
Такое ощущение, что слова Собчак по отношению к Анастасии на премии МУЗ ТВ заставили Тимати по-другому посмотреть на свою подругу и теперь у Решетовой на пальчике сверкает колечко.

Парочка регулярно вместе появляется на светских мероприятиях, демонстрируя свою любовь, а теперь они еще и поют дуэтом.



Дебют случился на праздновании 200-летия Грозного, куда они прибыли по приглашению Рамзана Кадырова, ну, а Тимати уже задался вопросом – чем не готовый артист для его лейбла.

Анастасия Решетова дебютировала, как певица

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Ключевые слова: Тимати, Анастасия Решетова

Количество просмотров: 52
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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