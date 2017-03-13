Лена Ленина посмеялась над Ксенией Бородиной

Так вот, большой вопрос, а придут ли победители за своими наградами. Например, Филипп Киркоров получит сразу две ленинские премии: в номинации «Продюсер года” за популяризацию секс-символа Данилы Козловского и «Клининг года” за пропаганду очистки от экскрементов биотуалетов в клипе на песню «Ибица».А вот, Ксения Бородина получит премию “Экологист года” за продвижение китайских пуховиков.Ксения, действительно преуспела в этом направлении, каждый раз хвастаясь покупкой от разных компаний.Хорошо хоть, что эти пуховики продаются не под брендом Бородиной, поскольку и её собственные товары подозрительно похожи на ширпотреб из китайских интернет магазинов.