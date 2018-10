Софи Эллис-Бекстор приглашает поклонников встретиться в Москве и Питере

Первая встреча пройдет 11 октября в Санкт-Петербурге в ТРЦ «Галерея», а 12 октября всемирно известная певица и фотомодель будет ждать всех в московском ТРЦ «Европейский».Специально к мероприятию Л’Этуаль запустил конкурс для подписчиков @letoile_official. По его итогам пятеро счастливчиков, начиная с 14.30 в течение 15 минут смогут задать свои вопросы в живом диалоге звезде лично. А сразу после этого состоится сессия meet&greet, где желающие смогут получить заветные автографы, постеры и возможность сфотографироваться с Софи.Софи Эллис-Бекстор родилась в английском городе Ковентри в семье актрисы и телеведущей Дженет Эллис и телережиссёра и продюсера Робина Бекстора. Юная красавица начала музыкальную карьеру в 1997 году в качестве вокалистки инди-рок группы «Theaudience», однако группа не просуществовала и года. Софи пыталась начать карьеру модели и засела за написание книги, но вскоре эти занятия ей наскучили. И уже в конце 2000 года эту невероятной красоты девушку заметил итальянский ди-джей и продюсер Кристиано Спиллер (DJ Spiller) и предложил Софи принять участие в записи вокала к его композиции «Groovejet» и сняться в одноименном клипе. К тому моменту венецианец только что закончил работу над своим танцевальным синглом “Groovejet” и занимался поиском вокалистки, голос которой смог бы добавить остроты этой композиции. Несмотря на то, что трек пользовался огромной популярностью в ночных клубах мира, после добавления в работу бархатного голоса исполнительницы, продажи диска увеличились до сумасшедших тиражей. Трек успел попасть во многие танцевальные сборники и получил добавочное название «If This Ain’t Love» («Если это не любовь…»). Песня попала на первые места множества хит-парадов по всему миру. Этот успех во многом предопределил начало сольной карьеры Эллис-Бекстор. В том же 2001 году Софи выпустила очередной превосходный сингл в стиле диско под названием “Murder on the Dancefloor”, который долго не покидал верхние строчки чартов. Тогда история Софи Эллис Бекстор как британской звезды популярной музыки только начиналась. Сейчас она идеальная поп-звезда и икона стиля. Софи не стремится войти в историю музыки, но имеет на это все шансы, потому что более 10 лет выпускает только хиты!Стоит добавить, что встречи с поклонниками состоятся благодаря Л`Этуаль На российском рынке эта компания занимает нишу самых успешных компаний, представляющий эксклюзивную парфюмерно-косметическую продукцию мировых брендов, а также коллекции собственной торговой марки Л`Этуаль в 230 городах России. Первоклассный уровень сервиса обеспечен каждому покупателю в каждом из почти 1000 магазинов сети. Профессиональные консультанты, ежегодно проходящие обучение на международных тренингах в Париже, помогают сделать бьюти-шопинг комфортным и индивидуальным. Более 400 талантливых визажистов предлагают услуги бесплатного макияжа в магазинах Л`Этуаль по всей стране.Л`Этуаль сегодня – это свыше 100 000 наименований товаров в ассортименте сети косметики и парфюмерии и свыше 25 000 000 покупателей.Официальный сайт компании: www.letu.ru