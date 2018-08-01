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Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»

Вчера, 22:32
Молодая певица Кристина Берц удивила клипом на новую песню «Давай сбежим в Лимб».

Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»
Песня «Давай сбежим в Лимб» рассказывает о знакомых всеми эмоциях, об отношениях, о трудностях в любви, но волшебными образами и словами. Лимб – это грань, место не попавших в рай душ, в средневековье так называли границу Ада.

Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Такое необычное название возникло не спроста, стихи Кристина пишет сама. Еще с детства девушка ощущала, что она не такая как все, что видит и чувствует она больше других, живя на грани Миров и чувствуя тонкие материи. Музыку для данной композиции написал участник известной группы «премьер-Министр» - Сергей Демянчук.

Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Режиссером клипа выступил Андрей Зверев, именно на его плечи легла задача визуализировать сложность и несочитаемость миров. Сюжет клипа рассказывает о истории двух влюбленных людей, которые несмотря на препятствия и преграды, стараются быть вместе.

Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Роль «падшего ангела» - девушки связанной с темными силами, исполнила сама певица, а роль «ангела» доверили начинающей модели Владу Пряхину. Черное и белое, они так не похожи. Два ангела, которых жизненная несправедливость развела и единственное место, где они могут быть вместе – это лимб.

Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


«Я благодарна всей команде которая загорелась моей нестандартной идеей и все мои задумки исполнила на высшем уровне. Сейчас много людей забывает о близости параллельных вселенных и реальностей, а ведь мы с ними пересекаемся каждый день. Я надеюсь, что каждый из зрителей моего нового видео задумается хоть на несколько минут о жизненных возможностях, о тех, кто рядом и поймет, что все в этом мире возможно, пусть даже в Лимбе!»

- рассказывает Кристина Берц.

Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб»


Давайте же посмотрим дебютное творение Кристины Берц:


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Ключевые слова: Кристина Берц

Количество просмотров: 1 690
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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