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Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи

Сегодня, 04:21
Светская львица Ким Кардашьян вновь нарушила все грани приличий.

Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи
К весьма откровенным выходкам на публике и снимкам в личном блоге Кардашьян, казалось бы, давно все привыкли, но свежие фото, пожалуй, перечеркивают прошлые провалы и собирают максимальное количество негативных комментариев. Подписчики Ким сходятся во мнении, что подобные селфи являются вызывающе пошлыми и вульгарными и никак не подлежат к публикации в сети.'

Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи


Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи


А кадре звезда запечатлена в крошечном винтажном бикини, едва прикрывающем её тело. "И это мать троих детей?!" - возмущаются пользователи сети. Но всё же нашлись и те, кто не смог устоять перед формами Ким и написал ей комплименты.

Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 5 304
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, foxnews.com

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