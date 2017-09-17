Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи

К весьма откровенным выходкам на публике и снимкам в личном блоге Кардашьян, казалось бы, давно все привыкли, но свежие фото, пожалуй, перечеркивают прошлые провалы и собирают максимальное количество негативных комментариев. Подписчики Ким сходятся во мнении, что подобные селфи являются вызывающе пошлыми и вульгарными и никак не подлежат к публикации в сети.'А кадре звезда запечатлена в крошечном винтажном бикини, едва прикрывающем её тело. "И это мать троих детей?!" - возмущаются пользователи сети. Но всё же нашлись и те, кто не смог устоять перед формами Ким и написал ей комплименты.