А кадре звезда запечатлена в крошечном винтажном бикини, едва прикрывающем её тело. "И это мать троих детей?!" - возмущаются пользователи сети. Но всё же нашлись и те, кто не смог устоять перед формами Ким и написал ей комплименты.
Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи
Сегодня, 04:21
Светская львица Ким Кардашьян вновь нарушила все грани приличий.
К весьма откровенным выходкам на публике и снимкам в личном блоге Кардашьян, казалось бы, давно все привыкли, но свежие фото, пожалуй, перечеркивают прошлые провалы и собирают максимальное количество негативных комментариев. Подписчики Ким сходятся во мнении, что подобные селфи являются вызывающе пошлыми и вульгарными и никак не подлежат к публикации в сети.'
А кадре звезда запечатлена в крошечном винтажном бикини, едва прикрывающем её тело. "И это мать троих детей?!" - возмущаются пользователи сети. Но всё же нашлись и те, кто не смог устоять перед формами Ким и написал ей комплименты.
А кадре звезда запечатлена в крошечном винтажном бикини, едва прикрывающем её тело. "И это мать троих детей?!" - возмущаются пользователи сети. Но всё же нашлись и те, кто не смог устоять перед формами Ким и написал ей комплименты.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
Количество просмотров: 5 304
Количество просмотров: 5 304
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, foxnews.com
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Автор фото: instagram, foxnews.com
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