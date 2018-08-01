Надежда Толоконникова шокировала откровениями в интервью Юрию Дудь

На самом деле в этом разговоре было много интересных и шокирующих фактов, начиная с того, что Надю Толоконникову по заказу администрации склоняли к сексу в тюрьме до того, что девушка не считает зазорным обсуждать с 10-летней дочкой все сложности жизни и объяснять, зачем мама занималась групповым сексом, когда была на 9-ом месяце беременности.Для тех, кто не в курсе, напомню, 29 февраля 2008 года арт-группа "Война", в составе Надежды Толоконниковой, отца её будущей дочери Петра Верзилова и других смелых товарищей, раздевшись догола в зале "Обмен веществ и энергии организмов" в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева на Малой Грузинской улице, занялись сексом.По заявлению самих активистов, это была художественная акция в поддержку кандидата в президенты Дмитрия Медведева под лозунгом "Е**сь за наследника медвежонка!".Во время секса, участники выкрикивали фразы:"Медведи скоро все вымрут! Мы должны поддержать медведей! Мы передадим им энергию наших тел! Медведь - тотемное животное древних славян, а значит, мы тоже потомки медведя! Мы должны совокупляться в поддержку медвежонка! Мы медведи, ебущие медведей. Привет, медведь!". Смотрительницы Биологического музея пытались остановить "Войну" и вызвать милицию, но так и не успели этого сделать, участники завершили свою акцию, оделись и ушли.Тогда с родителями студентов провели разъяснительную работу. На этом всё.Кстати, папа Надежды сильно обиделся на дочь за то, что она не предупредила его о такой акции. До этого Толоконникова всегда не только советовалась с папой, но и приглашала его в качестве поддержки. А тут (цитата) постеснялась.Так отец после этого не разговаривал с дочерью почти год, так как не получил официального приглашения.Прикольно : )Уже позже было скандальное выступление группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.Потом 2 года тюрьмы.После акции, во время которых девушки бегали по Москве, выискивая людей в форме и целовали их. При чем именно в губы.Вот этого я бы точно не стерпела. Скажу от себя - не переношу телесных прикосновений от посторонних людей. По этой причине не люблю метро и час-пик. И уж тем более, если бы кто мне на улице подбежала девушка и попыталась поцеловать в губы - я бы ей втащила : ) Во-первых, мало ли кто чем болеет, а губы - там же рядом и слюни. Через слюни хрен знает что передается. Ну, и, во-вторых, фактор того, что она еще, может, полчаса назад кому-то минет делала, а сейчас ко мне лезет - тоже присутствует.Именно поэтому никогда не понимала никаких клубных вечеринок, где девочки целуются с девочками или с совершенно незнакомыми мальчиками. Я много-много-очень много раз подумаю, с кем целоваться и уж тем более заниматься сексом. Интересно ваше мнение по этому поводу.Ну, и интервью с Надеждой Толоконниковой у Юрия Дудь тоже посмотрите. Двоякое впечатление: