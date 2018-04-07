Мигель и Егор Дружинин отказали олимпийскому чемпиону

Парень исполнил брейк, но Мигель и Егор в один голос сказали, что в этом направлении он хорош, но до общего уровня проекта ему не дотянуть. Тогда «зеленый свет» парню зажег Сергей Светлаков. Правда, в команды к наставникам Сергей все равно не попал.А сейчас стало известно, что Чернышов стал олимпийским чемпионом по брейк-дансу на Летних юношеских Олимпийских играх 2018 в Аргентине. С этого года брейк-данс стал спортом.А ведь Егор или Мигель сейчас бы могли говорить – этот парень был в моей команде и я научил его многому.