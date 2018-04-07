Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мигель и Егор Дружинин отказали олимпийскому чемпиону

Сегодня, 16:08
Так случилось, что на кастинг 3-го сезона шоу «Танцы» пришел 16 летний Сергей Чернышов, выступающий под именем B-boy BumbleBee.

Мигель и Егор Дружинин отказали олимпийскому чемпиону
Парень исполнил брейк, но Мигель и Егор в один голос сказали, что в этом направлении он хорош, но до общего уровня проекта ему не дотянуть. Тогда «зеленый свет» парню зажег Сергей Светлаков. Правда, в команды к наставникам Сергей все равно не попал.



А сейчас стало известно, что Чернышов стал олимпийским чемпионом по брейк-дансу на Летних юношеских Олимпийских играх 2018 в Аргентине. С этого года брейк-данс стал спортом.

А ведь Егор или Мигель сейчас бы могли говорить – этот парень был в моей команде и я научил его многому.

Мигель и Егор Дружинин отказали олимпийскому чемпиону

← Эротическое фото Валерии попало в сеть

Ключевые слова: Сергей Чернышов, Мигель, Егор Дружинин, Танцы на ТНТ

Количество просмотров: 6 903
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Бородатый Егор Дружинин бросил вызов бородатому Мигелю
Мигель обвинил Аллу Борисовну в том, что она позволяла себе неприличные вещи
После известий о новом члене жюри, Егор Дружин признался, почему покинул "Танцы"
Егор Дружинин ушел из шоу "Танцы на ТНТ" в другой проект
Самое популярное за неделю

Мигель и Егор Дружинин отказали олимпийскому чемпиону Так случилось, что на кастинг 3-го сезона шоу «Танцы» пришел 16 летний Сергей Чернышов, выступающий под именем B-boy BumbleBee.
Эротическое фото Валерии попало в сеть Накануне, Валерия приняла участие в фотосессии, но всех фотографий поклонникам решила не показывать.
Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке В последнее время о беременности подруги Тимати Анастасии Решетовой говорят все больше и больше.
Избранник Ольги Бузовой Денис Лебедев ответил на обвинения По рассказам брата его жены, Денис Лебедев обобрал до нитки свою бывшую супругу, кинув её и как жену и как партнера по бизнесу.
Ирина Хакамада отличилась необычным нарядом на премьере фильма 63-летняя Ирина Хакамада всегда умела привлечь внимание публики.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.