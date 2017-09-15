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Селена Гомес попала в больницу

Вчера, 23:36
Популярная певица Селена Гомес угодила в клинику.

Селена Гомес попала в больницу
В последнее время новости о здоровье 26-летней звезды появляются едва ли не чаще, чем сообщения о её музыкальных достижениях. Напомним, что почти два года назад Селена перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, и, как видно, на этом проблемы со здоровьем не закончились. Теперь Гомес страдает от нервных срывов, из-за которых она вновь была госпитализирована.

Селена Гомес попала в больницу


Только за последний месяц она оказывалась в больнице дважды. По информации западных изданий, нынешняя терапия проходит успешно и Селена уже чувствует себя лучше.

Селена Гомес попала в больницу


Селена Гомес попала в больницу

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 4 355
Автор: Katarina

Автор фото: bustle.com, popsugar.com, instagram.com

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