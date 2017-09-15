Селена Гомес попала в больницу

В последнее время новости о здоровье 26-летней звезды появляются едва ли не чаще, чем сообщения о её музыкальных достижениях. Напомним, что почти два года назад Селена перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, и, как видно, на этом проблемы со здоровьем не закончились. Теперь Гомес страдает от нервных срывов, из-за которых она вновь была госпитализирована.Только за последний месяц она оказывалась в больнице дважды. По информации западных изданий, нынешняя терапия проходит успешно и Селена уже чувствует себя лучше.