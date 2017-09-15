Только за последний месяц она оказывалась в больнице дважды. По информации западных изданий, нынешняя терапия проходит успешно и Селена уже чувствует себя лучше.
Селена Гомес попала в больницу
Вчера, 23:36
Популярная певица Селена Гомес угодила в клинику.
В последнее время новости о здоровье 26-летней звезды появляются едва ли не чаще, чем сообщения о её музыкальных достижениях. Напомним, что почти два года назад Селена перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, и, как видно, на этом проблемы со здоровьем не закончились. Теперь Гомес страдает от нервных срывов, из-за которых она вновь была госпитализирована.
Только за последний месяц она оказывалась в больнице дважды. По информации западных изданий, нынешняя терапия проходит успешно и Селена уже чувствует себя лучше.
Только за последний месяц она оказывалась в больнице дважды. По информации западных изданий, нынешняя терапия проходит успешно и Селена уже чувствует себя лучше.
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Ключевые слова: Селена Гомес
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Количество просмотров: 4 355
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: bustle.com, popsugar.com, instagram.com
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Автор фото: bustle.com, popsugar.com, instagram.com
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