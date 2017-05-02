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История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре

Сегодня, 10:04
Певице Оксане Яковлевой (Yaxana) удалось избежать уголовного наказания за свою эпатажную выходку на МКАД.

История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре


Напомним, ночь с четверга на пятницу Оксана провела за решёткой, ожидая вынесения приговора.

История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре


История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре


В итоге артистка отделалась штрафом в 20 000 рублей и обещанием больше так не делать.

История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре


Смягчающим обстоятельством послужил тот факт, что Оксана ждёт третьего ребенка.

История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре


Напомним, у Оксаны двое детей - 10-летний Николай от первого брака и 4-летняя дочка Вера, рожденная в браке с депутатом Щёлково Алексеем Яковлевым.

История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре


Видимо, Оксана одумалась и решила встать на путь истинный. Вчера, в большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, Оксана с друзьями отправилась в монастырь.



История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре

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Ключевые слова: Оксана Яковлева

Количество просмотров: 8 996
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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