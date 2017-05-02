История Оксаны Яковлевой с танцами на МКАД закончилась в монастыре

Напомним, ночь с четверга на пятницу Оксана провела за решёткой, ожидая вынесения приговора.
В итоге артистка отделалась штрафом в 20 000 рублей и обещанием больше так не делать.
Смягчающим обстоятельством послужил тот факт, что Оксана ждёт третьего ребенка.
Напомним, у Оксаны двое детей - 10-летний Николай от первого брака и 4-летняя дочка Вера, рожденная в браке с депутатом Щёлково Алексеем Яковлевым.
Видимо, Оксана одумалась и решила встать на путь истинный. Вчера, в большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, Оксана с друзьями отправилась в монастырь.