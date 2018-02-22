Yaxana уверена, что для начала новой жизни не важен возраст, а важно делать то, что нравится

Но Yaxana-еще счастливая жена и молодая мама двоих детей, судьба которой изменилась на 180 градусов с появлением самого главного человека ее жизни-второго мужа.
Она всегда мечтала о сцене и теперь может смело называть себя исполнительницей своих песен. И вот сейчас Yaxana дебютирует с песней «На двоих», яркой, модной, зажигательной, такой как она сама.
Оксана, расскажи как началось твое увлечение музыкой?
- Я с детства была творческим ребёнком. Всегда просилась на какие-нибудь кружки, мне было интересно абсолютно все. Но к сожалению моему денег у родителей не было, поэтому все что я могла это просто мечтать, визуализировать. Я мечтала быть на сцене всегда.
В школе всегда была заводилой в классе, на любом празднике меня было не выгнать со сцены Папа с мамой наверно не разглядели во мне никакого таланта, всегда говорили что надо быть немного серьёзнее и снять розовые очки. Но я никогда их не сниму, потому что так ярче жить, думала я и до сих пор так думаю тоже. В 19 лет я вышла замуж, стала рано мамой, о чем я ни капли не жалею. Образования высшего я не получила,оставалось лишь мечтать дальше о карьере артиста. Но музыка была всегда где то рядом со мной,она была в моей голове и по всюду.