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Yaxana уверена, что для начала новой жизни не важен возраст, а важно делать то, что нравится

Сегодня, 13:47
В свете последних событий о певице Оксане Яковлевой, известной, как Yaxana, узнали даже те, кто вообще не знаком с музыкой.

Yaxana уверена, что для начала новой жизни не важен возраст, а важно делать то, что нравится
В свете последних событий о певице Оксане Яковлевой, известной, как Yaxana, узнали даже те, кто вообще не знаком с музыкой.

Yaxana уверена, что для начала новой жизни не важен возраст, а важно делать то, что нравится


Но Yaxana-еще счастливая жена и молодая мама двоих детей, судьба которой изменилась на 180 градусов с появлением самого главного человека ее жизни-второго мужа.

Она всегда мечтала о сцене и теперь может смело называть себя исполнительницей своих песен. И вот сейчас Yaxana дебютирует с песней «На двоих», яркой, модной, зажигательной, такой как она сама.

Оксана, расскажи как началось твое увлечение музыкой?

- Я с детства была творческим ребёнком. Всегда просилась на какие-нибудь кружки, мне было интересно абсолютно все. Но к сожалению моему денег у родителей не было, поэтому все что я могла это просто мечтать, визуализировать. Я мечтала быть на сцене всегда.
В школе всегда была заводилой в классе, на любом празднике меня было не выгнать со сцены Папа с мамой наверно не разглядели во мне никакого таланта, всегда говорили что надо быть немного серьёзнее и снять розовые очки. Но я никогда их не сниму, потому что так ярче жить, думала я и до сих пор так думаю тоже. В 19 лет я вышла замуж, стала рано мамой, о чем я ни капли не жалею. Образования высшего я не получила,оставалось лишь мечтать дальше о карьере артиста. Но музыка была всегда где то рядом со мной,она была в моей голове и по всюду.

Yaxana уверена, что для начала новой жизни не важен возраст, а важно делать то, что нравится

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Ключевые слова: Оксана Яковлева, Yaxana

Количество просмотров: 5 629
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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