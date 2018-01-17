Энрике Иглесиас впервые заговорил об интимных отношениях с Анной Курниковой

Несмотря на долгую совместную жизнь, пара до сих пор не пошла под венец. Но и без заключения брака они абсолютно счастливы, тем более теперь, когда в декабре прошлого года Энрике и Анна стали родителями двойняшек. Малыши Люси и Николас стали настоящими звездочками у пользователей сети - милашки собирают тысячи лайков.Многие пары с появлением детей жалуются на отсутствие личной жизни, однако у звездной пары и в этой сфере никаких проблем, о чём и поведал Энрике: "Секса не стало меньше. Наверное, его стало даже больше, чем когда-либо… Как и у любой пары, у нас есть взлеты и падения, не все идеально, но все прекрасно" - признался исполнитель.