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Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой

Сегодня, 10:51
Историю страны за 6 минут удалось отобразить Вике Цыгановой в клипе со знаковым названием «Россия» режиссера Олеси Алейниковой.

Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой

По сюжету главная героиня – девочка-подросток – воплощение самой России (роль мастерски исполнена Анастасией Безруковой) находится при смерти, как зрителям сообщают пытающиеся ее реанимировать западные врачи.

Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой


Перед глазами девочки проносятся все важные этапы нашей истории: язычество, крещение, нашествие монголов, гибель Пушкина, революция, Великая Отечественная Война.

Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой


Пройдя сквозь эти эпохи, героиня оказывается в предрассветном русском поле, символизирующем теперешнее возрождение страны.

Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой


Пройденные испытания помогают «России» вернуться к жизни, несмотря на то, что врачи не оставили ей и нам – зрителям, надежды.



До сих пор никто не осмеливался браться за такую тему в клипах и так смело отображать образ огромной страны. Она, как вечный подросток, всегда будет молодой и стремящейся вперед в новым далям.

Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой

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Ключевые слова: Вика Цыганова

Количество просмотров: 6 409
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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