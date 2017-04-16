Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой

По сюжету главная героиня – девочка-подросток – воплощение самой России (роль мастерски исполнена Анастасией Безруковой) находится при смерти, как зрителям сообщают пытающиеся ее реанимировать западные врачи.Перед глазами девочки проносятся все важные этапы нашей истории: язычество, крещение, нашествие монголов, гибель Пушкина, революция, Великая Отечественная Война.Пройдя сквозь эти эпохи, героиня оказывается в предрассветном русском поле, символизирующем теперешнее возрождение страны.Пройденные испытания помогают «России» вернуться к жизни, несмотря на то, что врачи не оставили ей и нам – зрителям, надежды.До сих пор никто не осмеливался браться за такую тему в клипах и так смело отображать образ огромной страны. Она, как вечный подросток, всегда будет молодой и стремящейся вперед в новым далям.