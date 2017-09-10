Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин

Сегодня, 11:56
Вторые сутки поклонники Ольги Бузовой взахлеб обсуждают её избранника Дениса Лебедева, который умело пустил ей пыль в глаза, сыграв роль миллионера.

Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин
Любой здравомыслящий человек понимает, что все эти шоу трамплин для аферистов, поскольку по настоящему деловому человеку такой ерундой заниматься просто некогда. Вот и Денис Лебедев, заняв денег под проект «Ольга Бузова», до поры до времени, успешно его реализовывал, но потом прокололся.

Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин


Был ли у мамы Ольги Бузовой приступ от того, что она узнала правду об избраннике дочери или не был, доподлинно неизвестно, но теперь Ольга еще пару лет сможет уверенно играть жертву, разочарованную в любви и мужчинах.

Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин


Ну, а Денис, пытается «дуть щеки» и делать вид, что ничего не происходит. Накануне, стоя на Красной площади, он даже заявил, что его срочно вызвал Президент. Видимо, Владимир Владимирович пожурил Дениса и дал важное поручение развивать сыроварение в России.

Может, услышав это, Оля одумается. Ведь такого парня теряет.


← Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой

Ключевые слова: Ольга Бузова, Денис Лебедев

Количество просмотров: 22 607
Автор: Lili

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Избранник Ольги Бузовой Денис Лебедев ответил на обвинения
Новый снимок Аниты Цой и Ольги Бузовой вызвал активные обсуждения в Сети
Мужчины сначала подарили, а потом забрали у Ольги Бузовой букет
Снимок Ольги Бузовой вызвал активные обсуждения в Сети
Самое популярное за неделю

Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин Вторые сутки поклонники Ольги Бузовой взахлеб обсуждают её избранника Дениса Лебедева, который умело пустил ей пыль в глаза, сыграв роль миллионера.
Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой Историю страны за 6 минут удалось отобразить Вике Цыгановой в клипе со знаковым названием «Россия» режиссера Олеси Алейниковой.
Русская Барби Татьяна Тузова получила престижную музыкальную награду После того, как клип Тани Тузовой на песню "Буду твоей" собрал за первую неделю 6 000 000 просмотров, его сразу же включили в номинацию "Реальной Премии Music Box".
Меган Маркл беременна Мир облетело сообщение с официальным подтверждением беременности новоиспеченной герцогини Меган Маркл.
Энрике Иглесиас впервые заговорил об интимных отношениях с Анной Курниковой Певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова вместе с 2001 года.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.