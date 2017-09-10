Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин

Был ли у мамы Ольги Бузовой приступ от того, что она узнала правду об избраннике дочери или не был, доподлинно неизвестно, но теперь Ольга еще пару лет сможет уверенно играть жертву, разочарованную в любви и мужчинах.
Ну, а Денис, пытается «дуть щеки» и делать вид, что ничего не происходит. Накануне, стоя на Красной площади, он даже заявил, что его срочно вызвал Президент. Видимо, Владимир Владимирович пожурил Дениса и дал важное поручение развивать сыроварение в России.
Может, услышав это, Оля одумается. Ведь такого парня теряет.