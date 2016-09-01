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Свой новый клип Дари Черная посвятила девушкам с разбитыми сердцами

Сегодня, 10:46
На днях, Дари Черная презентовала клип на новый трек «LOVI» о любви и разбитых сердцах.

Свой новый клип Дари Черная посвятила девушкам с разбитыми сердцами
Режиссёром клипа стал Александр Фомичев, а в главной роли снялась сама Дари Черная с актерами ВГИКа Михаилом Смирновым и Полиной Кирилиной.

Свой новый клип Дари Черная посвятила девушкам с разбитыми сердцами


Клип не только удивляет своим сюжетом, эротическими сценами и горячими поцелуями, но и заставляет переживать вместе с героиней ее историю. В этом коротком фильме все настолько честно и искренне, что знакомый сюжет, оживший благодаря блестящей работе актеров, трогает до мурашек.



В беседе с журналистами Дари Черная пояснила, что «историю рассказанную в клипе многие знают не понаслышке, а шрамы от боли, причинённой любимым мужчиной, у девушек остаются на всю жизнь».

- Я благодарна всей моей команде из ВГИКа: коллегам, друзьям, сокурсникам, режиссерам, которые помогли мне создать этот минифильм. Любите и будьте любимыми, не оставляйте шрамов на сердцах любящих вас людей».

Свой новый клип Дари Черная посвятила девушкам с разбитыми сердцами

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Ключевые слова: Дари Черная

Количество просмотров: 3 484
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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