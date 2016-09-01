Свой новый клип Дари Черная посвятила девушкам с разбитыми сердцами

Режиссёром клипа стал Александр Фомичев, а в главной роли снялась сама Дари Черная с актерами ВГИКа Михаилом Смирновым и Полиной Кирилиной.Клип не только удивляет своим сюжетом, эротическими сценами и горячими поцелуями, но и заставляет переживать вместе с героиней ее историю. В этом коротком фильме все настолько честно и искренне, что знакомый сюжет, оживший благодаря блестящей работе актеров, трогает до мурашек.В беседе с журналистами Дари Черная пояснила, что «историю рассказанную в клипе многие знают не понаслышке, а шрамы от боли, причинённой любимым мужчиной, у девушек остаются на всю жизнь».- Я благодарна всей моей команде из ВГИКа: коллегам, друзьям, сокурсникам, режиссерам, которые помогли мне создать этот минифильм. Любите и будьте любимыми, не оставляйте шрамов на сердцах любящих вас людей».