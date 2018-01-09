Их променад состоялся под дождем, из-за чего модели даже пришлось надеть резиновое сапоги и прихватить зонтик. Актер же обошелся водонепроницаемой курткой. Как заметно по снимку, пара была в прекрасном настроении и не препятствовала съемке фотографов, как обычно делают многие знаменитости.
Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в резиновых сапогах
Сегодня, 01:40
Модель Ирина Шейк в компании супруга Брэдли Купера и дочки прогулялась под дождём.
Пока Москва купается в невиданных для этого времени года тёплых лучах солнца, Нью-Йорк уже ощутил на себе дыхание осени. На улице не больше +11 градусов, и для прогулки уже стоит слегка утеплиться. Что и сделала звездная пара Ирина Шейк и Брэдли Купер.
Их променад состоялся под дождем, из-за чего модели даже пришлось надеть резиновое сапоги и прихватить зонтик. Актер же обошелся водонепроницаемой курткой. Как заметно по снимку, пара была в прекрасном настроении и не препятствовала съемке фотографов, как обычно делают многие знаменитости.
Их променад состоялся под дождем, из-за чего модели даже пришлось надеть резиновое сапоги и прихватить зонтик. Актер же обошелся водонепроницаемой курткой. Как заметно по снимку, пара была в прекрасном настроении и не препятствовала съемке фотографов, как обычно делают многие знаменитости.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер
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Количество просмотров: 2 522
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, sivtimes.com, yahoostyle.uk
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Автор фото: instagram, sivtimes.com, yahoostyle.uk
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