Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел свой праздничный день на работе. В честь дня рождения супруга Татьяна Навка выложила на личной страничке совместный черно-белый снимок и прокомментировала его стихами: "Не гадайте на любовь, если счастливы глаза... Не гадайте на любовь, все решают небеса... Спасибо, что ты у меня есть, что у нас есть чудесная дочка, что у нас есть Мы. Я всегда рядом с тобой!".Поздравление поддержали и подписчики блога спортсменки, также оставившие свои пожелания имениннику.