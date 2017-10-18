Поздравление поддержали и подписчики блога спортсменки, также оставившие свои пожелания имениннику.
Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами
Сегодня, 02:17
Супруг фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков отпраздновал 51-й день рождения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел свой праздничный день на работе. В честь дня рождения супруга Татьяна Навка выложила на личной страничке совместный черно-белый снимок и прокомментировала его стихами: "Не гадайте на любовь, если счастливы глаза... Не гадайте на любовь, все решают небеса... Спасибо, что ты у меня есть, что у нас есть чудесная дочка, что у нас есть Мы. Я всегда рядом с тобой!".
Поздравление поддержали и подписчики блога спортсменки, также оставившие свои пожелания имениннику.
Поздравление поддержали и подписчики блога спортсменки, также оставившие свои пожелания имениннику.
← Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в резиновых сапогах Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон →
Ключевые слова: Татьяна Навка, Дмитрий Песков
Количество просмотров: 2 730
Количество просмотров: 2 730
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу Сыну телеведущей Эвелины Блёданс Семёну предстоит операция.
Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила новый роман.
Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами Супруг фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков отпраздновал 51-й день рождения.
Загрузка...