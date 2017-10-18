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Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами

Сегодня, 02:17
Супруг фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков отпраздновал 51-й день рождения.

Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел свой праздничный день на работе. В честь дня рождения супруга Татьяна Навка выложила на личной страничке совместный черно-белый снимок и прокомментировала его стихами: "Не гадайте на любовь, если счастливы глаза... Не гадайте на любовь, все решают небеса... Спасибо, что ты у меня есть, что у нас есть чудесная дочка, что у нас есть Мы. Я всегда рядом с тобой!".

Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами


Поздравление поддержали и подписчики блога спортсменки, также оставившие свои пожелания имениннику.

Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами


Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами


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Ключевые слова: Татьяна Навка, Дмитрий Песков

Количество просмотров: 2 730
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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