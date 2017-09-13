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6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу

Сегодня, 03:02
Сыну телеведущей Эвелины Блёданс Семёну предстоит операция.

6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу
Пока 49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой в третий раз (после проведённой процедуры ЭКО), её сын Семен, родившийся с синдромом Дауна, оказался в больнице. Рядом с мальчиком находится его отец Александр Семин, который и рассказал о госпитализации на своей личной страничке: "Мы на два-три дня перемещаемся в больницу. Впереди плановая операция. Все хорошо, мальчиковые дела. Будем "репортажить"" - написал он и добавил фото.

6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу


Напомним, что Эвелина Блёданс и Александр Семин развелись в прошлом году, их брак продлился семь лет.

6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу


6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс, Александр Семин

Количество просмотров: 6 526
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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