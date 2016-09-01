Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи

Сегодня, 12:44
17 октября в Керчи случилось массовое убийство и теракт - 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу, а после взорвал бомбу в учебном заведении.

Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи
На данный момент в списках 19 погибших, 68 пострадавших, многие в крайне тяжелом состоянии. Известно, что Владислав Росляков был тихим парнем, учился на "тройки", особо ни с кем не конфликтовал. В октябре он законным путем получил разрешение на оружие, которое использовал, чтобы открыть огонь по учащимся и преподавателям.

Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи


Охранник, дежуривший на входе, был без оружия и не смог остановить убийцу.

Тимати в своем блоге опубликовал первые кадры, снятые одним из учащихся.

На видео слышны выстрелы. Тимати, судя по подписи к посту, возмутился тому, что парни на фоне смеются. Да, реакция, действительно странная... Люди - они же дети - просто не понимают, какой ад творится внутри здания.



В данный момент обсуждают, кого же винить в случившемся.

Мне же искренне жаль тех, кто погиб... Как исправит ситуацию, чтобы такого не происходило в будущем. У вас есть предложения?

← Почему маме Лизы Боярской стыдно за дочь? Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео) →

Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 3 718
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Тимати удалил видео с Анастасией Решетовой
Тимати и Филипп Киркоров порадовали сразу двумя совместными видео
Тимати совершил отчаяный прыжок в воду с огромной скалы (видео)
Тимати бесплатно накормил бургерами огромную толпу (видео)
Самое популярное за неделю

Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках Из-за большого числа неприятных комментарием, телеведущая Дом-2 Ксения Бородина в последнее время старалась не делиться в Инстаграм чем-то личным.
Анастасия Решетова отказалась от беременности 22-летняя модель Анастасия Решетова, наконец, ответила на вопрос о том - ждёт она ребёнка от Тимати или нет.
Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео) У 54-летней певицы Лолиты Милявской "не все дома". Иначе, как еще можно реагировать не поступок звезды.
Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи 17 октября в Керчи случилось массовое убийство и теракт - 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу, а после взорвал бомбу в учебном заведении.
Почему маме Лизы Боярской стыдно за дочь? 32-летняя актриса в данный момент Лиза Боярская ждёт появления на свет второго малыша.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.