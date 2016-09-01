Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи

На данный момент в списках 19 погибших, 68 пострадавших, многие в крайне тяжелом состоянии. Известно, что Владислав Росляков был тихим парнем, учился на "тройки", особо ни с кем не конфликтовал. В октябре он законным путем получил разрешение на оружие, которое использовал, чтобы открыть огонь по учащимся и преподавателям.Охранник, дежуривший на входе, был без оружия и не смог остановить убийцу.Тимати в своем блоге опубликовал первые кадры, снятые одним из учащихся.На видео слышны выстрелы. Тимати, судя по подписи к посту, возмутился тому, что парни на фоне смеются. Да, реакция, действительно странная... Люди - они же дети - просто не понимают, какой ад творится внутри здания.В данный момент обсуждают, кого же винить в случившемся.Мне же искренне жаль тех, кто погиб... Как исправит ситуацию, чтобы такого не происходило в будущем. У вас есть предложения?