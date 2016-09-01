Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи

Охранник, дежуривший на входе, был без оружия и не смог остановить убийцу.
Тимати в своем блоге опубликовал первые кадры, снятые одним из учащихся.
На видео слышны выстрелы. Тимати, судя по подписи к посту, возмутился тому, что парни на фоне смеются. Да, реакция, действительно странная... Люди - они же дети - просто не понимают, какой ад творится внутри здания.
В данный момент обсуждают, кого же винить в случившемся.
Мне же искренне жаль тех, кто погиб... Как исправит ситуацию, чтобы такого не происходило в будущем. У вас есть предложения?