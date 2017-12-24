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Друзья подложили Рите Дакота "жирную свинью"

Сегодня, 10:47
Певица Рита Дакота переживает нелёгкие времена.

Друзья подложили Рите Дакота "жирную свинью"
В своем Инстаграм Рита Дакота пожаловалась на то, что её предал не только любимый муж, но и начали "подкладывать свинью" женские проекты, с которыми она всегда дружила и давала им интервью.

"Вчера вышла статья обо мне на @woman_ru, которую, возмущаясь, не скинул мне в директ только ленивый. Если в двух словах, то популярный портал, с которым я всегда дружила, отдавала им эксклюзивные интервью, участвовала во всех их активностях, некоторые из которых мне были мягко говоря не интересны и не нужны, но «дружба и поддержка» ведь, уважение.. Портал, кому я не отказывала даже на последних месяцах беременности, еле передвигаясь, снималась в спецпроектах почти сразу же после родов, когда было сильно не до того. Все коллеги и журналисты не дадут мне сорвать сейчас, когда я скажу с уверенностью, что дружить и работать я умею и всегда с трепетом и уважением отношусь как к коллегам, так и к дружественным СМИ. И вот выходит статья, где главный «эксперт моды российского телеящика» , тот самый пёстрый эпатажный дяденька, осуждающий внешний вид телезрительниц на всю страну ежедневно на Первом канале, злобно «разносит» Риту Дакоту, цинично рассуждая о том (прям вот дословно пересказываю), что «причиной измен моего супруга стало то, что я очень вульгарная и откровенная (ШТААААА?!?! яяя???), а ещё причина - в татуировках и пирсинге... Ещё у меня отвратительный макияж и его возмущают мои ресницы и яркие помады (штаааа?! Я помадами вообще не пользуюсь, от слова СОВСЕМ)». Дальше-больше. Дяденька уверенно заявил что такие девушки как я «обречены на измены», ну а после добавил пару жизненных «советов» о том, что он уверен «измены можно и НУЖНО прощать», отметив, что уйдя от предателя я унизила себя и испортила себе репутацию, а к моему бывшему мужу в постель придут толпы девушек, которые теперь подумают, что он секс-гигант и захотят проверить.»

Я сейчас не шучу, ребят. Это реальная статья, в сторис сейчас скину скрины, чтобы вы сами прочитали. Сказать что я в шоке - не сказать ничего. Мир вообще в себе? С каких пор уходить от предателя унизительно?? С каких пор лица центрального телевидения имеют какое-то собачье право тыкать тебе в недостатки на всеобщее обозрение (да, блять, я наращиваю ресницы с 19 лет, потому что у меня нет своих от природы, это в папу и я всю школу мазала их касторкой, ходила как рыба и комплексовала)..продолжение в карусели, листать"
- пишет разъяренная Дакота.

Наверно, вы поняли, что речь идет про Александра Васильева.

Что ж теперь получается, что всем "ша" и проекты не должны дополучать своего трафика, обходят неудобные для Риты вопросы стороной.
Какой-то эгоизм по отношению к друзьям.

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 819
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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