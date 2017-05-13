Наталья Рудова "раскошелилась" и купила сама себе роскошную квартиру

Где точно - не известно, но как пишет сама Рудова - это квартира мечты."Вчера был чудесный день! Это окно в мой новый мир! Вчера я исполнила еще одну свою мечту! Вчера я подарила себе новую квартиру с видом из моей мечты! По понятным причинам я вам его не покажу.Это так приятно, делать себе такие подарки. Я смогла, Ура!Ну, а теперь господа, главный вопрос. Я ищу дизайнера,бригаду строителей, мебельщиков, зеркальщиков и т .д... Поэтому прошу делиться хорошими контактами, по возможности моих друзей, и вас.А самих дизайнеров прислать мне свои предложения, ссылки на работы или инста на мою рабочую почту rudovaforwork@gmail.com Ох, я зарекалась что не буду больше делать ремонт, кто делал, тот меня поймет. Но что поделаешь, надо!".Прям как в мультике "Простоквашино" с темой про посылку, которая есть, но никому показана не будет.И странно видеть фразу "Я зарекалась что не буду больше делать ремонт" - оставаться жить в серых стенах с проводкой на полу и дыркой в пол вместо унитаза, конечно, креативно, но не комфортно.