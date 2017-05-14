Анастасия Волочкова снялась голой в спальне

"В гостях у любимого папы. Мой дорогой, я так благодарна тебе за все лучшие и самые сильные качества жизни, которые мне переданы тобой! Жаль, что ты не можешь мне ничего сказать уже 10 лет... Но я тебя точно понимаю! Знай, что я у тебя есть. Я буду рядом всегда. Что бы ни было. Теперь я - твоя опора. Я все выдержу и выстоять сумею по-прежнему. Держись! Твоя я."- писала Анастасия в блоге.А уже сегодня Волочкова решила, что её Инстаграм не хватает пикантности и выставила снимок топлесс из своей роскошной спальни. В руках у Насти, как всегда, были розы:"Когда утро начинается с улыбки"- подписала красивый пост балерина.