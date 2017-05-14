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Анастасия Волочкова снялась голой в спальне

Сегодня, 14:54
Ещё вчера балерина Анастасия Волочкова была в Санкт-Петербурге. Там она навещала своего папу.

Анастасия Волочкова снялась голой в спальне
"В гостях у любимого папы. Мой дорогой, я так благодарна тебе за все лучшие и самые сильные качества жизни, которые мне переданы тобой! Жаль, что ты не можешь мне ничего сказать уже 10 лет... Но я тебя точно понимаю! Знай, что я у тебя есть. Я буду рядом всегда. Что бы ни было. Теперь я - твоя опора. Я все выдержу и выстоять сумею по-прежнему. Держись! Твоя я."

- писала Анастасия в блоге.

Анастасия Волочкова снялась голой в спальне


А уже сегодня Волочкова решила, что её Инстаграм не хватает пикантности и выставила снимок топлесс из своей роскошной спальни. В руках у Насти, как всегда, были розы:

"Когда утро начинается с улыбки"

- подписала красивый пост балерина.

Анастасия Волочкова снялась голой в спальне

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 10 751
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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