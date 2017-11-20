Причиной госпитализации называют инсульт, хотя директор Добрынина Сергей Карпов отрицает эту информацию:
"У него все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно".
В данный момент врачи оценивают состояние певца и композитора, как стабильное. Но врачи, все-таки, решили перестраховаться и оставить Вячеслава Григорьевича под присмотром еще на несколько дней.
Вячеслав Добрынин уже несколько дней в больнице
Сегодня, 15:05
72-летний певец Вячеслав Добрынин в течение нескольких дней находится в больнице.
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Ключевые слова: ячеслав Добрынин
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Количество просмотров: 7 527
Автор: MyshaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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