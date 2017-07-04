Яна Рудковская выложила откровенные фото Валерии и поддержала Иосифа Пригожина

В последнее время в России с пугающей быстротой разворачивается движение, с которым борются во многих странах мира - это эйджизм, или дискриминация по возрасту. Иначе говоря, если человек не укладывается в определенные возрастные критерии, с ним перестают считаться и вообще воспринимать его как равного себе. Сначала по этому поводу высказался продюсер Иосиф Пригожин, уставший от подобных нападок на свою супругу, 50-летнюю певицу Валерию: "Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою Валерию. Как ещё доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ и во многом зависит от самого человека. Здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и любовь, самый сильный двигатель и мотиватор" - написал Пригожин и выложил потрясающие кадры звезды.Те же снимки опубликовала и 43-летняя Яна Рудковская, полностью поддержавшая пост продюсера: "Друзья, прочитала пост Йосифа и хочу также написать свои мысли по этому поводу! Особенно в нашем современном мире соц. сетей стало огромное количество судей с закрытыми аккаунтами, в основном женщин, пишущих про мой возраст в контексте, что я ношу мини, фотографируюсь в купальнике. Товарищи, вы же уже не в "совке" живёте. Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бэкхем старше меня на 2 года, Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придём и к 45, и к 50, и, дай Бог, к 60, и к 70, а если очень повезёт и к 80) И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас , молодые и красивые девушки! Валерия для меня - пример того, как красивая женщина может выглядеть в 50! Это - большой каждодневный труд! У каждого возраста свои плюсы" - написала Рудковская.