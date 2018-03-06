Аните Цой провели операцию по удалению одного из внутренних органов

Напомним, что около двух недель назад исполнительнице была сделана операция по удалению семимиллиметрового камня из желчного пузыря. Несмотря на предписания врачей отказаться от выступлений, Цой дала ещё несколько концертов в рамках своего гастрольного тура по России. По дороге на один из них в Ростовской области, Аните вновь стало плохо и её на вертолёте доставили в одну из клиник Краснодара. Уже оттуда певица была перевезена в Москву на операцию.Буквально несколько часов назад официальные представители звезды заявили, что ей удалили желчный пузырь. После операции певица находилась в реанимации, затем, по сообщениям некоторых СМИ, была переведена в обычную палату.