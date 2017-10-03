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Кто такие GIWMIK и откуда они взялись

Вчера, 11:42
GIWMIK одни из первых начали развивать поджанр хип-хоп музыки “Afro Trap” на территории РФ, но кто они такие мало кто знает.

Кто такие GIWMIK и откуда они взялись
GIWMIK одни из первых начали развивать поджанр хип-хоп музыки “Afro Trap” на территории РФ, но кто они такие мало кто знает.

Кто такие GIWMIK и откуда они взялись


Оказалось, что GIWMIK это трое ребят из Подмосковья, которые скрываются под творческими псевдонимами - Eri-G, A-Ready Shefari и UASA.
Естественно, что первый вопрос к ним об истории названия Giwmik?

-Это как в фильмах, про легенд музыкальной индустрии, которые делая музыку , в итоге решили объединить силы и двигаться вместе. У нас все так же, только характер сюжета другой. Соответственно после, нужно было придумать название . Мы хотели назвать нас словом , которого не существует , от этих соображений придумали аббревиатуру GIWMIK .

Кто вам пишет песни?

-Спросите лучше, кому мы пишем.

Кто такие GIWMIK и откуда они взялись

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Ключевые слова: GIWMIK, Eri-G, A-Ready Shefari, UASA

Количество просмотров: 2 262
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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