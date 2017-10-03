Кто такие GIWMIK и откуда они взялись

Оказалось, что GIWMIK это трое ребят из Подмосковья, которые скрываются под творческими псевдонимами - Eri-G, A-Ready Shefari и UASA.
Естественно, что первый вопрос к ним об истории названия Giwmik?
-Это как в фильмах, про легенд музыкальной индустрии, которые делая музыку , в итоге решили объединить силы и двигаться вместе. У нас все так же, только характер сюжета другой. Соответственно после, нужно было придумать название . Мы хотели назвать нас словом , которого не существует , от этих соображений придумали аббревиатуру GIWMIK .
Кто вам пишет песни?
-Спросите лучше, кому мы пишем.