Кто такие GIWMIK и откуда они взялись

GIWMIK одни из первых начали развивать поджанр хип-хоп музыки “Afro Trap” на территории РФ, но кто они такие мало кто знает.

GIWMIK одни из первых начали развивать поджанр хип-хоп музыки “Afro Trap” на территории РФ, но кто они такие мало кто знает.Оказалось, что GIWMIK это трое ребят из Подмосковья, которые скрываются под творческими псевдонимами - Eri-G, A-Ready Shefari и UASA.Естественно, что первый вопрос к ним об истории названия Giwmik?