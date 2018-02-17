Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»

Творческий путь ZABAVA начался с самого детства, а выступать на сцене будущая певица начала в 4 года - тогда ещё в составе детского эстрадного коллектива "Робертино".

Творческий путь ZABAVA начался с самого детства, а выступать на сцене будущая певица начала в 4 года - тогда ещё в составе детского эстрадного коллектива "Робертино".В 16 лет Алиса (настоящее имя девушки) прошла кастинг прогремевшего на всю страну популярного проекта "Фабрика звёзд", с успехом выдержав все туры. Певицу сложно было не заметить - и прямо с "Фабрики" её пригласили солисткой в группу "Любовные истории".О том, как это было и о многом другом, певица рассказала в большом интервью.