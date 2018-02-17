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Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»

Сегодня, 11:23
Творческий путь ZABAVA начался с самого детства, а выступать на сцене будущая певица начала в 4 года - тогда ещё в составе детского эстрадного коллектива "Робертино".

Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»
Творческий путь ZABAVA начался с самого детства, а выступать на сцене будущая певица начала в 4 года - тогда ещё в составе детского эстрадного коллектива "Робертино".

Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»


В 16 лет Алиса (настоящее имя девушки) прошла кастинг прогремевшего на всю страну популярного проекта "Фабрика звёзд", с успехом выдержав все туры. Певицу сложно было не заметить - и прямо с "Фабрики" её пригласили солисткой в группу "Любовные истории".

О том, как это было и о многом другом, певица рассказала в большом интервью.

Алиса, расскажите историю рождения певицы ZABAVA, кто придумал псевдоним?

-Псевдоним придумала я сама? но как говориться: «имя нашло меня». Все друзья мне всегда говорили, что я интересная, прикольная, забавная и подумала, а почему бы не назваться Забавой. Я по жизни-Забава.

Расскажите о своем детстве, о своих родителях. Вы были избалованным ребенком? Отвечаете родителям той же любовью сейчас?

-Я не была избалованным ребенком, хотя была единственным в семье. Я с 12 лет сама зарабатывала себе на жизнь, работала промоутером в магазинах, продавала торты. Я всегда сама искала возможность заработать деньги, чтобы оплатить музыкальную школу, оплатить театральную школу. Меня никто за ручку не водил, родители меня вообще дома никогда не видели, я занималась с собой сама. Родители никак в моей жизни не участвовали и не помогали мне. У меня обычная семья из Екатеринбурга с небольшим доходом.

Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»

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Ключевые слова: Zabava

Количество просмотров: 7 293
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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