Звезды поделились с певицей ZABAVA самыми сокровенными моментами своего счастья

Режиссером видео стала сама ZABAVA. И, возможно, именно по этому, клип на песню «Миг» получился очень трогательным, добрым и очень цепляющим.Для создания этого видео отечественные звёзды доверили самые сокровенные кадры из своего личного архива: свадьба, рождение ребенка, семейные праздники, свидание влюбленных, встречи друзей и всё то, что в нашей жизни является счастливым мигом и яркой эмоцией.В ролике мелькают Ёлка, Гарик Харламов, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Юлия Самойлова, Максим Галкин, Анастасия Стоцкая и ещё множество знакомых лиц делятся своим мигом счастья.Ну, а артисты театра и кино, блогеры и музыканты, приняли активное участие в онлайн флэш-мобе «Миг добрых дел». Его идея заключается в том, что каждый может снять фото и видео “счастливого мига” который пережил сам или создал его для окружающих и поделиться им в социальных сетях с хэштегом #МИГ и #СЧАСТЛИЫЙМИГ.#МИГ – эта работа соткана из разных настроений и чувств, но объединяет ее одно – счастливое мгновение, которое дарит смысл нашей жизни. Миг – это момент, время, которого ждут. И этот момент настал! Присоединяйтесь!