Gunwest: Чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции

Gunwest это self-madeартист о котором говорят, что он плачет душой и он подтверждает это собственными песнями.После участия во многих проектах и кастингах в 2008 году Ганвест начал заниматься музыкой. Выпустив песню «Звездопад» весной 2018 года он стал популярным в социальных сетях, а его синглы «Дурман» и «Никотин» попали на высокие позиции в самых влиятельных чартах страны.Рассказывая о причинах своего стремительного взлета, Руслан (настоящее имя исполнителя) подчеркивал, что для того, чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции. Для этого ты должен написать этот текст сам. Нужно так передать смысл песни, чтобы человек, который тебя слушает, понимал, о чём ты. Когда слушаешь, то понимаешь, врет он или говорит правду».Сейчас Руслан активно занят работой над дебютным альбомом, релиз которого запланирован на осень и мы поговорили с ним о его жизни.