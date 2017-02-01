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Gunwest: Чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции

Вчера, 12:34
Gunwest это self-madeартист о котором говорят, что он плачет душой и он подтверждает это собственными песнями.

Gunwest: Чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции
Gunwest это self-madeартист о котором говорят, что он плачет душой и он подтверждает это собственными песнями.

После участия во многих проектах и кастингах в 2008 году Ганвест начал заниматься музыкой. Выпустив песню «Звездопад» весной 2018 года он стал популярным в социальных сетях, а его синглы «Дурман» и «Никотин» попали на высокие позиции в самых влиятельных чартах страны.

Gunwest: Чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции


Рассказывая о причинах своего стремительного взлета, Руслан (настоящее имя исполнителя) подчеркивал, что для того, чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции. Для этого ты должен написать этот текст сам. Нужно так передать смысл песни, чтобы человек, который тебя слушает, понимал, о чём ты. Когда слушаешь, то понимаешь, врет он или говорит правду».
Сейчас Руслан активно занят работой над дебютным альбомом, релиз которого запланирован на осень и мы поговорили с ним о его жизни.

Почему ты решил стать артистом? Занимался ли ты в детстве музыкой?

Я равнялся на своих определённых кумиров. Начинал с рок-музыки. Очень любил и до сих пор люблю. Всегда хотел блистать и сиять, как рок-звёзды, быть любимым и любить свою аудиторию, своих слушателей. Потом познакомился с творчеством Тупака. Я понял, что хочу быть не просто артистом, а стать легендой. В детстве я пел в церковном хоре. Всегда стремился к музыке, болел этим.

Gunwest: Чтобы сделать крутой трек, ты должен вложить в него силу, душу, сердце, эмоции

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Ключевые слова: Gunwest

Количество просмотров: 2 184
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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