В сети обсуждают иск компании Samsung к Ксении Собчак на $1,6 миллиона

Ксения Собчак является послом компании Samsung, однако она неоднократно была замечена в публичных местах с телефоном совсем другой марки - Apple. Этот факт, по сообщениям различных изданий, и послужил поводом для обращения в суд. Штраф за нарушение соглашения с компанией Samsung составил 1,6 миллиона долларов.Однако чуть позже, когда весь интернет уже пестрил обсуждениями того, как Собчак будет судиться с брендом, представители Samsung опровергли информацию об иске, назвав её неизвестно откуда взявшимся слухом.