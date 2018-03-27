Однако чуть позже, когда весь интернет уже пестрил обсуждениями того, как Собчак будет судиться с брендом, представители Samsung опровергли информацию об иске, назвав её неизвестно откуда взявшимся слухом.
В сети обсуждают иск компании Samsung к Ксении Собчак на $1,6 миллиона
Вчера, 21:41
Южнокорейский бренд Samsung хочет отсудить у телеведущей Ксении Собчак весьма внушительную сумму.
Ксения Собчак является послом компании Samsung, однако она неоднократно была замечена в публичных местах с телефоном совсем другой марки - Apple. Этот факт, по сообщениям различных изданий, и послужил поводом для обращения в суд. Штраф за нарушение соглашения с компанией Samsung составил 1,6 миллиона долларов.
Однако чуть позже, когда весь интернет уже пестрил обсуждениями того, как Собчак будет судиться с брендом, представители Samsung опровергли информацию об иске, назвав её неизвестно откуда взявшимся слухом.
Однако чуть позже, когда весь интернет уже пестрил обсуждениями того, как Собчак будет судиться с брендом, представители Samsung опровергли информацию об иске, назвав её неизвестно откуда взявшимся слухом.
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Ключевые слова: Ксения Собчак
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Количество просмотров: 3 874
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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