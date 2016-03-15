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Дедушка Юлии Снигирь впервые рассказал о жизни актрисы без Евгения Цыганова

Вчера, 22:21
Совсем недавно стало известно, что актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов распалась.

Дедушка Юлии Снигирь впервые рассказал о жизни актрисы без Евгения Цыганова
Роман звездной пары продлился почти три года, у Юлии и Евгения есть совместный сын Фёдор. Напомним, что ради Снигирь Цыганов бросил свою беременную супругу и шестерых детей.

Дедушка Юлии Снигирь впервые рассказал о жизни актрисы без Евгения Цыганова


В свежем интервью для "Комсомольской правды" дедушка актрисы Виктор Сирискин рассказал, что видел внучку полгода назад, когда она приезжала на похороны его супруги (бабушки звезды). Также он добавил, что Юлия растит сына в одиночестве и сейчас переживает непростой период. Сирискин отметил, что когда его внучка и Евгений Цыганов были вместе, она буквально светилась от счастья, но именно сейчас стало понятно, что в их отношениях всё было непросто.

Дедушка Юлии Снигирь впервые рассказал о жизни актрисы без Евгения Цыганова

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Ключевые слова: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Количество просмотров: 7 618
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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