Джонни Депп не появится в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Один из самых известных и любимых актеров Голливуда Джонни Депп принял участие во всех пяти частях "Пиратов Карибского моря", а его персонаж, капитан Джек Воробей, стал по-настоящему культовым и обеспечил "Пиратам" мировую популярность.Однако пятая часть франшизы, получившая название "Мертвецы не рассказывают сказки", заработала в прокате менее внушительную сумму, чем предыдущие ленты. Поэтому создатели "Пиратов" решили кардинально пересмотреть весь проект в целом, и в обновленном варианте места фактически главному герою Джеку Воробью не нашлось. Основной причиной отказа от услуг актера называется его возраст - в июне Джонни Деппу исполнилось 55 лет. Но исключение Деппа из актерского состава может сыграть злую шутку - возможно, сумма, заработанная последней лентой, получилась именно благодаря актеру, а без него зрители и вовсе утратят всякий интерес к продолжению пиратской истории.