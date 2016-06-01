Однако пятая часть франшизы, получившая название "Мертвецы не рассказывают сказки", заработала в прокате менее внушительную сумму, чем предыдущие ленты. Поэтому создатели "Пиратов" решили кардинально пересмотреть весь проект в целом, и в обновленном варианте места фактически главному герою Джеку Воробью не нашлось. Основной причиной отказа от услуг актера называется его возраст - в июне Джонни Деппу исполнилось 55 лет. Но исключение Деппа из актерского состава может сыграть злую шутку - возможно, сумма, заработанная последней лентой, получилась именно благодаря актеру, а без него зрители и вовсе утратят всякий интерес к продолжению пиратской истории.
Джонни Депп не появится в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Вчера, 04:26
Знаменитый актер Джонни Депп не примет участие в съемках очередной части пиратской франшизы.
Один из самых известных и любимых актеров Голливуда Джонни Депп принял участие во всех пяти частях "Пиратов Карибского моря", а его персонаж, капитан Джек Воробей, стал по-настоящему культовым и обеспечил "Пиратам" мировую популярность.
Однако пятая часть франшизы, получившая название "Мертвецы не рассказывают сказки", заработала в прокате менее внушительную сумму, чем предыдущие ленты. Поэтому создатели "Пиратов" решили кардинально пересмотреть весь проект в целом, и в обновленном варианте места фактически главному герою Джеку Воробью не нашлось. Основной причиной отказа от услуг актера называется его возраст - в июне Джонни Деппу исполнилось 55 лет. Но исключение Деппа из актерского состава может сыграть злую шутку - возможно, сумма, заработанная последней лентой, получилась именно благодаря актеру, а без него зрители и вовсе утратят всякий интерес к продолжению пиратской истории.
Однако пятая часть франшизы, получившая название "Мертвецы не рассказывают сказки", заработала в прокате менее внушительную сумму, чем предыдущие ленты. Поэтому создатели "Пиратов" решили кардинально пересмотреть весь проект в целом, и в обновленном варианте места фактически главному герою Джеку Воробью не нашлось. Основной причиной отказа от услуг актера называется его возраст - в июне Джонни Деппу исполнилось 55 лет. Но исключение Деппа из актерского состава может сыграть злую шутку - возможно, сумма, заработанная последней лентой, получилась именно благодаря актеру, а без него зрители и вовсе утратят всякий интерес к продолжению пиратской истории.
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Ключевые слова: Джонни Депп
Количество просмотров: 21 645
Количество просмотров: 21 645
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: hindustantimes.com, geekbinge.com, pagesix.com, instagram
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Автор фото: hindustantimes.com, geekbinge.com, pagesix.com, instagram
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