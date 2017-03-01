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Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам

Сегодня, 09:54
Сразу после ареста Павла Мамаева, его жене Алане начали поступал угрозы от мошенников.

Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам
Хакеры вымогали у модели деньги. В случае отказала - они грозились опубликовать фото голой Мамаевой.

Алана не стала платить деньги, пообещав сама разместить в Сети эти снимки, чтобы было не стыдно.

Но в итоге не успела. Сегодня ночью хакеры выложили на страницы Всемирной Паутины селфи, на котором обнаженная Алана позирует перед зеркалом.

Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам


Многие отметили, что всё это похоже на пиар. Мамаева с самого "детства" работает моделью, кто не видел её груди?

Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам


Важно, что эта тема обсуждалась даже по телеканалу Вести Россия. Класс, да? Это же намного важнее, чем разрушенный дом в Челябинске или колонка с отравленной "питьевой" водой в Усть-Каменогорске. Давайте лучше обсудим голую жену футболиста-миллионера.

А вы как считаете - всё это дело рук хакеров, которым больше нечем заняться, или попытка Аланы напомнить о красоте своего тела

Напомним, что это не первые интимные фото Мамаевой, слитые в сеть. Другие фото Аланы, опубликованные хакерами, можно увидеть тут...

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Ключевые слова: Алана Мамаева

Количество просмотров: 21 203
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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