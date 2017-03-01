Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам

Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»

Творческий путь ZABAVA начался с самого детства, а выступать на сцене будущая певица начала в 4 года - тогда ещё в составе детского эстрадного коллектива "Робертино".