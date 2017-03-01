Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам

Алана не стала платить деньги, пообещав сама разместить в Сети эти снимки, чтобы было не стыдно.
Но в итоге не успела. Сегодня ночью хакеры выложили на страницы Всемирной Паутины селфи, на котором обнаженная Алана позирует перед зеркалом.
Многие отметили, что всё это похоже на пиар. Мамаева с самого "детства" работает моделью, кто не видел её груди?
Важно, что эта тема обсуждалась даже по телеканалу Вести Россия. Класс, да? Это же намного важнее, чем разрушенный дом в Челябинске или колонка с отравленной "питьевой" водой в Усть-Каменогорске. Давайте лучше обсудим голую жену футболиста-миллионера.
А вы как считаете - всё это дело рук хакеров, которым больше нечем заняться, или попытка Аланы напомнить о красоте своего тела
Напомним, что это не первые интимные фото Мамаевой, слитые в сеть. Другие фото Аланы, опубликованные хакерами, можно увидеть тут...