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Людмила Поргина поведала о последней просьбе Николая Караченцова

Сегодня, 03:58
В понедельник в столице прошла панихида и похороны всенародно любимого актёра Николая Караченцова.

Людмила Поргина поведала о последней просьбе Николая Караченцова
Знаменитый актер не дожил до своего 74-го дня рождения всего сутки. Попав 13 лет назад в тяжелейшую автомобильную аварию, Караченцов выжил вопреки всему и мужественно боролся с последствиями полученной травмы. Реабилитацию звезды возложила на свои плечи супруга Николая Петровича, актриса Людмила Поргина.

Людмила Поргина поведала о последней просьбе Николая Караченцова


Осенью прошлого года пару ждал новый удар - у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом лёгком. Благодаря курсу лечения, врачи зафиксировали небольшие улучшения состояния Караченцова, однако пару недель назад он вновь был госпитализирован в онкологическую больницу, где и скончался из-за отказа почек.

Людмила Поргина поведала о последней просьбе Николая Караченцова


На прощание с актером в его родном театре "Ленком" пришли коллеги и сотни поклонников. Людмила Поргина со сцены рассказала о последних словах любимого супруга: "Он просил вас всех не плакать. Он уходил очень легко и свободно, сказав: "Я ухожу в мир иной, который прекрасен, и оставляю здесь свою любовь". Может уйти тело, его положат в землю. Но любовь не уйдет. И он со своей любовью тоже останется навсегда со мной, сыном, невестке, продолжиться в своих внуках. Я ему очень благодарна. Все эти 45 лет - это были солнечные, радостные дни необыкновенного счастья. Лучше человека на земле я не знаю и не видела. Купаться в радости и любви всегда прекрасно. Но грустно, когда сам этот аккумулятор погаснет. Но остается чувство огромной любви и ему от меня признательность и благодарность за то, что он был в этом мире. Спасибо!".

Людмила Поргина поведала о последней просьбе Николая Караченцова


Николай Караченцов снялся более чем в 120 фильмах, самыми знаменитыми спектаклями с актером в главной роли стали "Юнона и Авось" и "Тиль".

Людмила Поргина поведала о последней просьбе Николая Караченцова

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Ключевые слова: Николай Караченцов, Людмила Поргина

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, архивы пресс-служб, Евгения Гусева

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