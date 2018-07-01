Майкл Як: «Главное в жизни: получать удовольствие от работы»

Майкл Як – певец, набравший в короткие сроки бешеную популярность благодаря своим лирическим хитам. Артист поет о любви, о тех, чувствах, которые знакомы каждому из нас, поэтому его композиции находят отклик в сердцах слушателей. Мы встретились с Майклом и узнали: о том, почему он решил стать певцом и о том, насколько трудно добиваться любви cслушателей.