Майкл Як: «Главное в жизни: получать удовольствие от работы»

В какой момент вы поняли, что хотите заниматься музыкой? На сколько я знаю, вы недавно начали петь, не поздно ли для старта карьеры?
Желание заниматься музыкой, петь, постепенно росло во мне, как бы зрело. Началось все с текстов — стихов, которые появились у меня. Потом возникло желание сделать из них песню. И я решился. После записи первой песни, я уже знал, что буду записывать дальше, потому что не только получаю от этого кайф, но и отклик от людей – им нравится мое творчество. Стартовать в своей жизни никогда не поздно, начинать новое можно и нужно в любом возрасте. Я получаю удовольствие от своего творчества. Не это ли одна из главных целей в жизни?
Как отреагировали близкие, когда вы сказали, что будете петь? Не отговаривали?
Для близких людей, особенно для родителей, мое решение оказалось очень неожиданным шагом. Ни друзья, ни знакомые такого от меня точно не ожидали. На тот момент я был бизнесмен в строгом костюме и галстуке, с четким и понятным графиком работы. А тут вдруг запел. Но моя первая песня так хорошо зашла, что развеяла все сомнения. Теперь они с интересом наблюдают за моими творческими шагами, поддерживают.