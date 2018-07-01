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Майкл Як: «Главное в жизни: получать удовольствие от работы»

Сегодня, 10:55
Майкл Як – певец, набравший в короткие сроки бешеную популярность благодаря своим лирическим хитам.

Майкл Як: «Главное в жизни: получать удовольствие от работы»
Майкл Як – певец, набравший в короткие сроки бешеную популярность благодаря своим лирическим хитам. Артист поет о любви, о тех, чувствах, которые знакомы каждому из нас, поэтому его композиции находят отклик в сердцах слушателей. Мы встретились с Майклом и узнали: о том, почему он решил стать певцом и о том, насколько трудно добиваться любви cслушателей.

Майкл Як: «Главное в жизни: получать удовольствие от работы»


В какой момент вы поняли, что хотите заниматься музыкой? На сколько я знаю, вы недавно начали петь, не поздно ли для старта карьеры?

Желание заниматься музыкой, петь, постепенно росло во мне, как бы зрело. Началось все с текстов — стихов, которые появились у меня. Потом возникло желание сделать из них песню. И я решился. После записи первой песни, я уже знал, что буду записывать дальше, потому что не только получаю от этого кайф, но и отклик от людей – им нравится мое творчество. Стартовать в своей жизни никогда не поздно, начинать новое можно и нужно в любом возрасте. Я получаю удовольствие от своего творчества. Не это ли одна из главных целей в жизни?

Как отреагировали близкие, когда вы сказали, что будете петь? Не отговаривали?

Для близких людей, особенно для родителей, мое решение оказалось очень неожиданным шагом. Ни друзья, ни знакомые такого от меня точно не ожидали. На тот момент я был бизнесмен в строгом костюме и галстуке, с четким и понятным графиком работы. А тут вдруг запел. Но моя первая песня так хорошо зашла, что развеяла все сомнения. Теперь они с интересом наблюдают за моими творческими шагами, поддерживают.

Майкл Як: «Главное в жизни: получать удовольствие от работы»

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Ключевые слова: Майкл Як

Количество просмотров: 1 651
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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