В сеть попали ранее не публиковавшиеся фото 16-летней Джеки Кеннеди

Жаклин Кеннеди, или Джеки, до сих пор остается, пожалуй, самой известной первой леди в мире. Её образ по-прежнему представляется как икона стиля, ей подражает множество знаменитостей.На днях на одном из американских аукционов были представлены редкие архивные фотографии совсем ещё юной 16-летней Джеки. На кадрах она запечатлена в платье с принтом, а также в компании своего отца и младшей сестры во время каникул в одном из самых фешенебельных отелей штата Вирджиния - The Homestead. Снимки были сделаны в 1945 году. Также на аукционе планируется продажа личных вещей Джона Кеннеди, а также письмо Джеки, написанное ей через несколько дней после страшной гибели супруга.