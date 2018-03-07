Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники

Похоже, тайны больше нет - у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна, чьи отношения начались в прошлом году на фестивале "Жара", действительно роман. Чтобы прилететь в столицу, музыкант прервал съемки нового клипа. Издание Super сообщает, что Линдеманн и Лобода покинули клинику вместе, после чего отправились в ресторан, чтобы отпраздновать успешную операцию певицы (напомним, что на прошлой неделе Светлана перенесла операцию на почке). Чуть позже к паре присоединилась старшая дочка певицы Евангелина, которая буквально не отходила от Тилля.Несколько месяцев назад Лобода родила вторую дочку, однако наотрез отказалась назвать имя отца, хотя имя малышки уже говорило о многом - Тильда. Поклонники исполнительницы ждут, что теперь, наконец, отец девочки всё же будет назван.