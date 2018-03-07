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Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники

Сегодня, 02:59
Фронтмен коллектива Rammstein Тилль Линдеманн, которого "подозревают" в романе с певицей Светланой Лободой, встретил её после выписки из больницы.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники

Похоже, тайны больше нет - у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна, чьи отношения начались в прошлом году на фестивале "Жара", действительно роман. Чтобы прилететь в столицу, музыкант прервал съемки нового клипа. Издание Super сообщает, что Линдеманн и Лобода покинули клинику вместе, после чего отправились в ресторан, чтобы отпраздновать успешную операцию певицы (напомним, что на прошлой неделе Светлана перенесла операцию на почке). Чуть позже к паре присоединилась старшая дочка певицы Евангелина, которая буквально не отходила от Тилля.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники


Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники


Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники


Несколько месяцев назад Лобода родила вторую дочку, однако наотрез отказалась назвать имя отца, хотя имя малышки уже говорило о многом - Тильда. Поклонники исполнительницы ждут, что теперь, наконец, отец девочки всё же будет назван.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники

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Ключевые слова: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

Количество просмотров: 1 859
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, livejournal.com

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