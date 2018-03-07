Несколько месяцев назад Лобода родила вторую дочку, однако наотрез отказалась назвать имя отца, хотя имя малышки уже говорило о многом - Тильда. Поклонники исполнительницы ждут, что теперь, наконец, отец девочки всё же будет назван.
Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники
Сегодня, 02:59
Фронтмен коллектива Rammstein Тилль Линдеманн, которого "подозревают" в романе с певицей Светланой Лободой, встретил её после выписки из больницы.
Похоже, тайны больше нет - у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна, чьи отношения начались в прошлом году на фестивале "Жара", действительно роман. Чтобы прилететь в столицу, музыкант прервал съемки нового клипа. Издание Super сообщает, что Линдеманн и Лобода покинули клинику вместе, после чего отправились в ресторан, чтобы отпраздновать успешную операцию певицы (напомним, что на прошлой неделе Светлана перенесла операцию на почке). Чуть позже к паре присоединилась старшая дочка певицы Евангелина, которая буквально не отходила от Тилля.
Несколько месяцев назад Лобода родила вторую дочку, однако наотрез отказалась назвать имя отца, хотя имя малышки уже говорило о многом - Тильда. Поклонники исполнительницы ждут, что теперь, наконец, отец девочки всё же будет назван.
Несколько месяцев назад Лобода родила вторую дочку, однако наотрез отказалась назвать имя отца, хотя имя малышки уже говорило о многом - Тильда. Поклонники исполнительницы ждут, что теперь, наконец, отец девочки всё же будет назван.
← В сеть попали ранее не публиковавшиеся фото 16-летней Джеки Кеннеди Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной →
Ключевые слова: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
Количество просмотров: 1 859
Количество просмотров: 1 859
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, livejournal.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, livejournal.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной Актриса и певица Хилари Дафф родила второго ребенка.
Солист Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву, чтобы забрать Светлану Лободу из клиники Фронтмен коллектива Rammstein Тилль Линдеманн, которого "подозревают" в романе с певицей Светланой Лободой, встретил её после выписки из больницы.
В сеть попали ранее не публиковавшиеся фото 16-летней Джеки Кеннеди Редкие снимки супруги 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин стали доступны для пользователей сети.
Мария Гордиенко рассказала о новом фильме Пола Дано Генеральный директор международного консьерж-сервиса класса люкс Y-CLUB Мария Гордиенко о том, почему стоит посмотреть «Дикую жизнь» режиссера Пола Дано.
Загрузка...