ARTEM DOGMA рассказал, почему стал музыкантом, а не банкиром

Музыкальный путь рэпера ARTEM DOGMA из Кисловодска доказывает, что, приложив усилия к таланту, можно достичь любых высот.Неважно, в каком городе вырос человек, и был ли у него стартовый капитал. Если в душе горит неуемное желание идти вперед и добиваться успехов, то ему все по плечу.