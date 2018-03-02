ARTEM DOGMA рассказал, почему стал музыкантом, а не банкиром

Неважно, в каком городе вырос человек, и был ли у него стартовый капитал. Если в душе горит неуемное желание идти вперед и добиваться успехов, то ему все по плечу.
Расскажи, как началось твое увлечение музыкой?
- Моё увлечение музыкой началось, когда мы с другом гуляли по речке и решили стать рэперами. Но он быстро передумал и теперь стал начальником в банке и у него свой бизнес. Лошара.
Какое у тебя образование? С чего началась твоя карьера в музыке, в шоу-бизнесе?
- Образование… я закончил ПТУ. Я птушник, троечник, прогульщик. Я подумал, что моя карьера в шоу бизнесе началась, когда Алексей Новатский оставил мне свой номерок в директ.