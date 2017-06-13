Даниил Страхов был избит возле собственного дома

Сообщается, что конфликт произошел из-за замечания, сделанного Страховым в адрес мужчины, курившего под его окнами. Актер является старшим по дому и очень строго следит за тем, чтобы никто не курил ни в подъезде, ни под окнами жильцов. На просьбу звезды потушить сигарету, мужчина ответил грубым отказом и взаимные обвинения быстро переросли в драку.Благо, мужчин успели разнять и до серьезных травм дело, похоже, не дошло. Однако чуть позже Страхов всё же вызвал скорую помощь на дом и был госпитализирован. Некоторые издания отмечают, что после осмотра врачи разрешили ему вернуться домой. Поклонники артиста уже написали множество сообщений в его поддержку.