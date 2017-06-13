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Даниил Страхов был избит возле собственного дома

Сегодня, 03:52
Актер Даниил Страхов подвергся нападению из-за сделанного им замечания.

Даниил Страхов был избит возле собственного дома
Сообщается, что конфликт произошел из-за замечания, сделанного Страховым в адрес мужчины, курившего под его окнами. Актер является старшим по дому и очень строго следит за тем, чтобы никто не курил ни в подъезде, ни под окнами жильцов. На просьбу звезды потушить сигарету, мужчина ответил грубым отказом и взаимные обвинения быстро переросли в драку.

Даниил Страхов был избит возле собственного дома


Благо, мужчин успели разнять и до серьезных травм дело, похоже, не дошло. Однако чуть позже Страхов всё же вызвал скорую помощь на дом и был госпитализирован. Некоторые издания отмечают, что после осмотра врачи разрешили ему вернуться домой. Поклонники артиста уже написали множество сообщений в его поддержку.

Даниил Страхов был избит возле собственного дома

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Ключевые слова: Даниил Страхов

Количество просмотров: 16 744
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com

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