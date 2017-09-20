Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали

Но, все-таки, кое-что новое на выступлениях Ирины появилось. На днях Аллегрова дала концерт, во время которого обратилась к зрителям:
"Будет совсем хорошо, если вы выключите фотоаппараты. Я вам тогда в ноги поклонюсь!"
- призывно обратилась к публике Аллегрова.
При этом призыв певицы выполняли охранники, которые ходили между рядов в концертном зале и лишний раз напоминали зрителям, чтобы они убрали гаджеты.
А ведь многим, наверно, хотелось оставить в своих телефонах память о том, как были потрачены деньги на концертный билет любимой певицы.
Ирина Аллегрова запретила снимать себя на концерте. Приказ выполняли охранники
Чуть ниже немного фотографий Ирины Аллегровой в молодости: