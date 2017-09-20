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Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали

Сегодня, 10:00
66-летняя Ирина Аллегрова часто объявляла о том, что хочет навсегда уйти со сцены.

Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали
Напомним, в 2012 году она поехала в прощальный тур. Но сейчас Ирина решила возобновить концертную деятельность.

Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали


Но, все-таки, кое-что новое на выступлениях Ирины появилось. На днях Аллегрова дала концерт, во время которого обратилась к зрителям:

"Будет совсем хорошо, если вы выключите фотоаппараты. Я вам тогда в ноги поклонюсь!"

- призывно обратилась к публике Аллегрова.

При этом призыв певицы выполняли охранники, которые ходили между рядов в концертном зале и лишний раз напоминали зрителям, чтобы они убрали гаджеты.

Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали


А ведь многим, наверно, хотелось оставить в своих телефонах память о том, как были потрачены деньги на концертный билет любимой певицы.

Ирина Аллегрова запретила снимать себя на концерте. Приказ выполняли охранники

Чуть ниже немного фотографий Ирины Аллегровой в молодости:

Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали


Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали


Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали


Ирина Аллегрова попросила охранников следить за тем, чтобы во время концерта её не снимали

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Ключевые слова: Ирина Аллегрова

Количество просмотров: 1 664
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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