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Дима Билан пошутил про свой 24-сантиметровый агрегат

Сегодня, 10:04
Певец и продюсер Дима Билан на протяжении нескольких лет занимал кресло в шоу "Голос". Дима был наставником, как у взрослых артистов, так и помогал в становлении начинающим вокалистам.

Дима Билан пошутил про свой 24-сантиметровый агрегат
Оказалось, что это наставничество наложило на характер и поведение Билана серьёзный отпечаток.

"Это была массированная атака для психики"

- признался Билан. Он сказал, что такие испытания настоящая моральная нагрузка на организм.

Дима Билан пошутил про свой 24-сантиметровый агрегат


Может быть поэтому, чтобы очистится, Билан недавно отправился в поездку в Тибет, где полюбовался красотами природы.

Дима Билан пошутил про свой 24-сантиметровый агрегат


"В догонку к заголовкам статей , случайно попадавшимся мне во время отпуска в интернете - «Дима Билан и его агрегат». Да, действительно большой, 24 см и качественный, что немаловажно, и я его ещё изучаю, ведь серьезная машина, как ни крути!"

- шутил Дима в поездке.

Поклонники шоу по сей день надеются, что Дима вернется в проект. Но лучше пожалели бы Билана, он и так там хапнул эмоций на всю жизнь.

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Ключевые слова: Дима Билан

Количество просмотров: 3 224
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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