Дима Билан пошутил про свой 24-сантиметровый агрегат

Оказалось, что это наставничество наложило на характер и поведение Билана серьёзный отпечаток."Это была массированная атака для психики"- признался Билан. Он сказал, что такие испытания настоящая моральная нагрузка на организм.Может быть поэтому, чтобы очистится, Билан недавно отправился в поездку в Тибет, где полюбовался красотами природы."В догонку к заголовкам статей , случайно попадавшимся мне во время отпуска в интернете - «Дима Билан и его агрегат». Да, действительно большой, 24 см и качественный, что немаловажно, и я его ещё изучаю, ведь серьезная машина, как ни крути!"- шутил Дима в поездке.Поклонники шоу по сей день надеются, что Дима вернется в проект. Но лучше пожалели бы Билана, он и так там хапнул эмоций на всю жизнь.