Дима Билан пошутил про свой 24-сантиметровый агрегат

"Это была массированная атака для психики"
- признался Билан. Он сказал, что такие испытания настоящая моральная нагрузка на организм.
Может быть поэтому, чтобы очистится, Билан недавно отправился в поездку в Тибет, где полюбовался красотами природы.
"В догонку к заголовкам статей , случайно попадавшимся мне во время отпуска в интернете - «Дима Билан и его агрегат». Да, действительно большой, 24 см и качественный, что немаловажно, и я его ещё изучаю, ведь серьезная машина, как ни крути!"
- шутил Дима в поездке.
Поклонники шоу по сей день надеются, что Дима вернется в проект. Но лучше пожалели бы Билана, он и так там хапнул эмоций на всю жизнь.