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Пережившая операцию Светлана Лобода готовится рассказать свою Instadrama

Сегодня, 10:11
Неделю назад Светлане Лобода пришлось пережить страшное. Во время репетиции она почувствовала резку боль.

Пережившая операцию Светлана Лобода готовится рассказать свою Instadrama
Потом всё, как в тумане, приехала скорая, артистку сразу увезли в больницу, где назначали срочную операцию. В итоге Светлане пришлось отменить три концерта в "Крокус Сити".

Пережившая операцию Светлана Лобода готовится рассказать свою Instadrama


"Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! . Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г. концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г. концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. Если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!"

- писала Лобода в своем Инстаграм.

В итоге из больницы Светлану забрал предполагаемый отец её ребенка Тилль Линдеманн.



А сегодня Лобода уже презентовала скорый выход новой песни #INSTADRAMA, новинка появится в сети 9 ноября 2018 года. Так что, судя по всему, жизнь потихоньку налаживается.

Пережившая операцию Светлана Лобода готовится рассказать свою Instadrama

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Ключевые слова: Светлана Лобода

Количество просмотров: 2 912
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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