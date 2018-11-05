Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"

Ещё во время того, как Марго готовилась уйти, было видно, что она совсем об этом не жалеет. Теперь стало понятно почему.В то время, когда Овсянникова была участницей проекта, ей поступило предложение записать песню "Бомбовая", кусочек которой Марго опубликовала в Инстаграм."Марго. БОМБОВАЯ! Делюсь с вами маленьким кусочком моего нового трека! Скоро! В ITunes. Обложка от @alina.gnezdilova. Второй куплет на песню написала тоже она".Видимо кто-то, увидев рвение Марго к шоу-бизнесу, предложил ей деньги на раскрутку:Стоит отметить, что и папа Марго, живущий в ДНР, любит петь.А вчера стало известно, что Овсянникова приступила к съемкам клипа на эту песню. Что ж, неплохая конкуренция для Ольги Бузовой. Многие отмечают, что девушки даже похожи.