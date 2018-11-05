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Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"

05.11.18 / 20:29
Две недели назад яркая участница телестройки Марго Овсянникова покинула проект Дом-2.

Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"
Ещё во время того, как Марго готовилась уйти, было видно, что она совсем об этом не жалеет. Теперь стало понятно почему.

Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"


В то время, когда Овсянникова была участницей проекта, ей поступило предложение записать песню "Бомбовая", кусочек которой Марго опубликовала в Инстаграм.



Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"


"Марго. БОМБОВАЯ! Делюсь с вами маленьким кусочком моего нового трека! Скоро! В ITunes. Обложка от @alina.gnezdilova. Второй куплет на песню написала тоже она".

Видимо кто-то, увидев рвение Марго к шоу-бизнесу, предложил ей деньги на раскрутку:

Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"


Стоит отметить, что и папа Марго, живущий в ДНР, любит петь.



А вчера стало известно, что Овсянникова приступила к съемкам клипа на эту песню. Что ж, неплохая конкуренция для Ольги Бузовой. Многие отмечают, что девушки даже похожи.

Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"

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Ключевые слова: Марго Овсянникова

Количество просмотров: 10 894
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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