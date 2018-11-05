Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая"

В то время, когда Овсянникова была участницей проекта, ей поступило предложение записать песню "Бомбовая", кусочек которой Марго опубликовала в Инстаграм.
"Марго. БОМБОВАЯ! Делюсь с вами маленьким кусочком моего нового трека! Скоро! В ITunes. Обложка от @alina.gnezdilova. Второй куплет на песню написала тоже она".
Видимо кто-то, увидев рвение Марго к шоу-бизнесу, предложил ей деньги на раскрутку:
Стоит отметить, что и папа Марго, живущий в ДНР, любит петь.
А вчера стало известно, что Овсянникова приступила к съемкам клипа на эту песню. Что ж, неплохая конкуренция для Ольги Бузовой. Многие отмечают, что девушки даже похожи.