Так, Константин Меладзе признался, что никто не умеет делать такие подарки на день рождения, как его возлюбленная Вера Брежнева: "Она делает самые фантастические подарки, после которых я по полгода не могу прийти в себя. Например, когда мне исполнилось 55 лет, мы праздновали дома. Было много прекрасных сюрпризов и я уже был в совершеннейшей эйфории и растроган до предела, как вдруг, уже вечером, Вера говорит мне закрыть глаза. Она берет меня за руку и ведет куда-то, а потом говорит: "Открой глаза". Я открываю глаза и вижу, что откуда-то из темноты к нам приближается огромный трак, а на нем люди, играющие и поющие какую-то до боли знакомую песню... Включается свет, и я вижу: сидит Борис Гребенщиков и поет мою любимую песню вместе со всей своей группой. Это было потрясающе!".
Константин Меладзе впервые рассказал о подарках от Веры Брежневой
Сегодня, 00:04
Композитор Константин Меладзе поведал о фантастических подарках на день рождения, которые делает его супруга Вера Брежнева.
В минувшие длинные выходные Константин Меладзе и Вера Брежнева, а также его брат Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой стали гостями программы "Сегодня вечером". Звезды назвали получившийся вечер очень теплым и душевным, что, видимо, способствовало более откровенному рассказу об обычной жизни знаменитостей.
Так, Константин Меладзе признался, что никто не умеет делать такие подарки на день рождения, как его возлюбленная Вера Брежнева: "Она делает самые фантастические подарки, после которых я по полгода не могу прийти в себя. Например, когда мне исполнилось 55 лет, мы праздновали дома. Было много прекрасных сюрпризов и я уже был в совершеннейшей эйфории и растроган до предела, как вдруг, уже вечером, Вера говорит мне закрыть глаза. Она берет меня за руку и ведет куда-то, а потом говорит: "Открой глаза". Я открываю глаза и вижу, что откуда-то из темноты к нам приближается огромный трак, а на нем люди, играющие и поющие какую-то до боли знакомую песню... Включается свет, и я вижу: сидит Борис Гребенщиков и поет мою любимую песню вместе со всей своей группой. Это было потрясающе!".
Так, Константин Меладзе признался, что никто не умеет делать такие подарки на день рождения, как его возлюбленная Вера Брежнева: "Она делает самые фантастические подарки, после которых я по полгода не могу прийти в себя. Например, когда мне исполнилось 55 лет, мы праздновали дома. Было много прекрасных сюрпризов и я уже был в совершеннейшей эйфории и растроган до предела, как вдруг, уже вечером, Вера говорит мне закрыть глаза. Она берет меня за руку и ведет куда-то, а потом говорит: "Открой глаза". Я открываю глаза и вижу, что откуда-то из темноты к нам приближается огромный трак, а на нем люди, играющие и поющие какую-то до боли знакомую песню... Включается свет, и я вижу: сидит Борис Гребенщиков и поет мою любимую песню вместе со всей своей группой. Это было потрясающе!".
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Ключевые слова: Константин Меладзе, Вера Брежнева
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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