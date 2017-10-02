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Константин Меладзе впервые рассказал о подарках от Веры Брежневой

Сегодня, 00:04
Композитор Константин Меладзе поведал о фантастических подарках на день рождения, которые делает его супруга Вера Брежнева.

Константин Меладзе впервые рассказал о подарках от Веры Брежневой
В минувшие длинные выходные Константин Меладзе и Вера Брежнева, а также его брат Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой стали гостями программы "Сегодня вечером". Звезды назвали получившийся вечер очень теплым и душевным, что, видимо, способствовало более откровенному рассказу об обычной жизни знаменитостей.

Константин Меладзе впервые рассказал о подарках от Веры Брежневой


Так, Константин Меладзе признался, что никто не умеет делать такие подарки на день рождения, как его возлюбленная Вера Брежнева: "Она делает самые фантастические подарки, после которых я по полгода не могу прийти в себя. Например, когда мне исполнилось 55 лет, мы праздновали дома. Было много прекрасных сюрпризов и я уже был в совершеннейшей эйфории и растроган до предела, как вдруг, уже вечером, Вера говорит мне закрыть глаза. Она берет меня за руку и ведет куда-то, а потом говорит: "Открой глаза". Я открываю глаза и вижу, что откуда-то из темноты к нам приближается огромный трак, а на нем люди, играющие и поющие какую-то до боли знакомую песню... Включается свет, и я вижу: сидит Борис Гребенщиков и поет мою любимую песню вместе со всей своей группой. Это было потрясающе!".

Константин Меладзе впервые рассказал о подарках от Веры Брежневой

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Ключевые слова: Константин Меладзе, Вера Брежнева

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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